Malestar con el Sescam por su plan para reducir listas de espera quirúrgicas en el Hospital de Toledo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Asamblea en Defensa de la Sanidad Pública de Toledo han alertado sobre la división y desigualdad de trato que está generando el plan de actividad quirúrgica extraordinario del Hospital Universitario de Toledo (HUT).

Esto es debido a la exclusión de celadores, TCAEs y técnicos de rayos de las retribuciones económicas asociadas, mientras otros profesionales sí perciben compensación.

El plan, implantado el 29 de septiembre, tiene como objetivo reducir las listas de espera quirúrgicas, que superan los 100 días en especialidades como digestivo, angiología, maxilofacial, neurocirugía, oftalmología, traumatología y urología, siendo otorrinolaringología la más afectada con 149 días de demora.

Sin embargo, CSIF y la Asamblea han advertido que la exclusión de ciertos colectivos genera desigualdad interna, vulnera el principio de igualdad y fomenta la división dentro de los equipos quirúrgicos.

Reconocimiento económico

"No puede haber profesionales de primera y de segunda en el mismo quirófano. El compromiso y la responsabilidad son compartidos, por tanto, también debe serlo el reconocimiento económico. Sin ellos, ningún quirófano podría funcionar con eficacia", ha explicado Victoria Gutiérrez, responsable de CSIF Sanidad Toledo.

Según ambos colectivos, celadores, TCAEs y técnicos de rayos asumen jornadas extendidas, cambios de turno y disponibilidad constante, cubriendo ausencias y gestionando incluso dos quirófanos simultáneamente en algunos casos. Mientras, la retribución extra se limita a otros profesionales. Esto, han asegurado, mina la motivación y la equidad dentro del hospital.

Discriminación

La Asamblea en Defensa de la Sanidad Pública de Toledo ha calificado la medida como la "última ocurrencia" del gobierno autonómico para reducir las listas de espera, que incrementa temporalmente la actividad quirúrgica a costa de premiar solo a algunos trabajadores, generando desigualdad y discriminación entre compañeros.

Denuncian que, mientras las ausencias de enfermería se cubren con horas extra, los técnicos y celadores deben asumir la carga adicional sin compensación, lo que evidencia un trato desigual y corporativista.

Corrección inmediata

CSIF y la Asamblea exigen al Sescam la corrección inmediata de la situación e insisten en que todos los profesionales implicados en la actividad quirúrgica deben ser incluidos en las retribuciones extraordinarias, advirtiendo que la falta de equidad afecta tanto al rendimiento del hospital como a la moral del personal.

Ambos colectivos han coincidido en que, aunque las listas de espera son un problema estructural creciente, la solución no puede basarse en incrementar temporalmente la actividad a costa de discriminar a parte del personal, y han reclamado al gobierno autonómico de Emiliano García-Page una gestión más justa y eficiente de los hospitales de Castilla-La Mancha.