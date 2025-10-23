Dos trabajadores investigados por causar el incendio que arrasó 330 hectáreas en un pueblo cerca de Toledo

La Guardia Civil ha determinado el origen del incendio forestal que se declaró el pasado 13 de septiembre en el paraje "Dehesa de Portusa", dentro del término municipal de Polán (Toledo), y que llegó a calcinar unas 330 hectáreas de monte y matorral.

El fuego, que alcanzó el Nivel 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales (INFOCAM), afectó a la carretera CM-4000 y se aproximó peligrosamente a las inmediaciones del Ecoparque de Toledo.

Según las conclusiones de la investigación llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), el incendio se originó durante unos trabajos de reparación de tubos de riego, en los que se empleó maquinaria de corte que generó chispas y prendió la vegetación seca del entorno.

Los dos trabajadores implicados, que al percatarse del fuego intentaron sofocarlo con medios propios, han sido investigados como presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia. No obstante, la sequedad del terreno, las altas temperaturas y el viento favorecieron la rápida propagación de las llamas.

Amplio dispositivo

El incendio movilizó un amplio dispositivo de extinción, compuesto por 35 medios —seis de ellos aéreos—, efectivos de la Guardia Civil, 140 integrantes del Plan INFOCAM, miembros del Consorcio Provincial de Bomberos de Toledo, Protección Civil y Brigadas Forestales.

Gracias a su rápida actuación y a la creación de cortafuegos preventivos, se logró evitar que el fuego alcanzara el interior del Ecoparque, que solo resultó afectado en su perímetro. El incendio quedó controlado durante la madrugada del domingo, y la zona permaneció bajo vigilancia para prevenir posibles rebrotes.

Extremar precauciones

La Guardia Civil ha aprovechado la ocasión para recordar la importancia de extremar las precauciones en zonas forestales, especialmente durante épocas de altas temperaturas.

Se recomienda evitar el uso de herramientas o vehículos que puedan generar chispas, no arrojar colillas desde los vehículos y abstenerse de encender fuego o abandonar residuos, en particular vidrio, que puede actuar como foco de ignición.