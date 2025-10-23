El Casco Histórico de Toledo alcanza el 70 % de calles sin bolseo con la instalación de 22 nuevos contenedores.

Toledo sigue reduciendo el bolseo en el Casco Histórico. La instalación de 22 nuevos contenedores permitirá que el 70 por ciento de las calles del barrio antiguo estén libres de este sistema de recogida de basuras, un avance que el Ayuntamiento considera decisivo dentro de su plan de modernización de la limpieza viaria.

La actuación forma parte de la décima fase del programa municipal de eliminación del bolseo, que se completará antes de que finalice noviembre. Según ha explicado la concejala de Obras, Servicios y Parques y Jardines, Loreto Molina, esta nueva fase elevará a 157 los puntos de recogida repartidos por todo el Casco.

“La decisión ha tenido una buena acogida vecinal; los vecinos han demandado eliminar el sistema de recogida de bolsas y ahora ven las calles más limpias y no ven montones de basura", ha celebrado la edil.

Plano de las zonas con contenedores, los nuevos en color rojo.

Molina saca pecho de la gestión realizada por el equipo de Gobierno local. "Hemos demostrado que se podía hacer, que no era imposible eliminar el bolseo”, durante su comparecencia ante los medios para explicar los avances en la medida.

Los nuevos depósitos, en este caso todos de pequeño formato, con 240 litros, se instalarán en distintas calles del barrio, como la bajada del Seminario, la plaza de Santa Isabel, las carreras de San Sebastián, Sixto Ramón Parro, Tripería y la calle de la Retama, además se reforzará la zona del Arrabal con más contenedores en la plaza de la Estrella, la plaza de Alfonso VI y la calle Alfonso VI esquina con el Arrabal.

La concejala de Obras, Servicios, Parques y Jardines, Loreto Molina, en rueda de prensa.

De la mano de los expertos en patrimonio

La concejala ha subrayado que la selección de los emplazamientos se realiza junto a los miembros de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (Rabacht), Julio Porres y Enrique García, para garantizar el cumplimiento de la normativa patrimonial y la correcta integración de los contenedores en el entorno histórico.

Aunque la concejala no ha ofrecido una fecha concreta para alcanzar el 100 % de eliminación, ha afirmado que el Ayuntamiento seguirá avanzando “paso a paso” en esta dirección. “Queda más de un año y medio de legislatura y vamos a aprovecharlo para cumplir este objetivo", que ha calificado como "uno de los caballos de batalla de este equipo de Gobierno”.

Molina ha recordado que hay zonas del Casco en las que "no se puede actuar" para no afectar al tránsito peatonal, es decir, por cuestiones de movilidad y seguridad ciudadana.

Llamamiento al "civismo"

Ha recordado que el horario para depositar la basura, en toda la ciudad, es de 20:00 a 23:00 horas, haciendo un llamamiento al "civismo" de los vecinos para evitar suciedad y malos olores.

Sobre la recogida selectiva, ha recordado que existen dos puntos fijos de reciclaje en el barrio, en las calles Martín Gamero y Alfonso X, y dos puntos limpios móviles que recorren toda la ciudad, cuyos horarios se pueden consultar en la web del Ayuntamiento de Toledo.