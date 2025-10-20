Mil dorsales para la carrera solidaria 'Ruta 091' que la Policía Nacional celebra en Toledo: fecha e inscripción

La delegada del Gobierno ha presentado la iniciativa junto a representantes de la Policía Nacional y de Afanion.

El barrio del Polígono, en Toledo, se pondrá las zapatillas de deporte el próximo domingo, 2 de noviembre, para la segunda edición de la carrera solidaria de la Policía Nacional 'Ruta 091', cuya recaudación se destinará a la asociación a la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion).

La delegada del Gobierno, Milagros Tolón, ha presentado esta iniciativa junto al jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha, Francisco Herrero; el director territorial de Banco Santander en Castilla-La Mancha, Francisco Piña, y la vicepresidenta de Afanion, Yolanda Fernández.

La iniciativa 'Ruta 91' consiste en carreras solidarias que se desarrollan desde 2017 por toda España, y que este año tendrán lugar en 45 ciudades del país.

Milagros Tolón recibe la camiseta de la cita deportiva, que se celebrará el 2 de noviembre.

En el caso de Toledo, Marsodeto recibió el pasado los 8.000 euros de beneficio, una cantidad que esperan superar este año porque ha cambiado la inscripción y de 500 dorsales se ha pasado a mil. "El éxito del año pasado fue muy bueno y por eso estamos dispuestos a echar todo el resto para que los ciudadanos de Toledo puedan venir a dar un paso y correr con nosotros".

El evento estará amenizado por la Unidad de la Policía Nacional de Caballería y la unidad canina de la Policía Nacional de Toledo junto a la asociación 'Héroes de cuatro patas', que busca hogares para los perros jubilados de la Policía Nacional; el grupo de percusión toledano Kekumka y la 'Legión 501' con fanes que recrean los trajes de la saga Star Wars.

Inscripciones abiertas

La carrera tendrá inicio y fin en la biblioteca 'Almudena Grandes' del Polígono y contará con varias categorías para adultos, veteranos e infantiles.

El recorrido general es de 5,5 kilómetros y las inscripciones ya están abiertas en la web ruta091.es a un coste 12 euros para adultos y 10 para niños menores de 14 años.

"Más allá de su componente deportivo, esta prueba tiene también un profundo valor social porque representa la voluntad de la Policía Nacional de estrechar lazos con la sociedad civil y con la ciudadanía, y de contribuir al bienestar de quienes más lo necesitan", ha manifestado Milagros Tolón.

La vicepresidenta de Afanion ha agradecido a la Policía Nacional esta iniciativa por lo que ha pedido a toda la sociedad toledana que participe para apoyar todos los proyectos que la asociación saca adelante año a año.

De su lado, el director territorial de Banco Santander en Castilla-La Mancha ha apuntado que apoyar iniciativas como esta demuestra "no solo la vocación de servicio que tiene la entidad hacia el ciudadano, sino también su espíritu solidario".