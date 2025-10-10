UGT critica la "falta de medios" castellanomanchegos en el incendio de Almorox (Toledo): "Madrid ha salvado la situación"

UGT denuncia que después de la "nefasta gestión" en el Pico del Lobo Infocam

Tras el incendio en el Pico del Lobo en la provincia de Guadalajara, UGT ha denunciado que la falta de medios y de previsión se ha repetido en el incendio de Almorox.

Insisten en que en este incidente, donde en algunos momentos, incluso con el fuego en nivel 1, solo se contó con una dotación de dos medios por parte de Castilla-La Mancha.

El sindicato ha subrayado que fue la Comunidad de Madrid, con 14 efectivos, la que "ha salvado la situación", conteniendo el avance del fuego.

Sin embargo, denuncian que "en la noche del jueves, y ya habiendo reproducción del incendio, se decidió retirar todos los medios para que los bomberos forestales no generasen horas extraordinarias, dejando únicamente una patrulla de vigilancia".

Riesgos

Según UGT, esta decisión ha obligado a desalojar a unas 20 personas, cortar tres carreteras (TO-9321, CM-543 y TO-1560) y elevar la situación operativa a nivel 1 por la posible afección a bienes de naturaleza no forestal, con un total de 350 hectáreas ya calcinadas.

La sección sindical de UGT en Geacam ha recordado que lleva años advirtiendo sobre los riesgos de basar la activación y desactivación de los medios del Servicio de Extinción de Incendios Forestales en parámetros poco realistas, como el Índice de Propagación Potencial de Incendios.

Falta de medios

"Si bien la Consejería de Desarrollo Sostenible saca pecho por su gestión, podemos decir que ha sido nefasta", ha apuntado el sindicato, que critica la falta de medios incluso en meses de peligro alto de incendios, un problema que se evidenció no solo en Guadalajara, sino también en Almorox.

UGT exige una revisión inmediata de los criterios de activación de los efectivos para garantizar la seguridad de la población y la protección de bienes y recursos forestales.