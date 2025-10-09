El radar que la DGT ha instalado en la autovía A-42 y que multa por pisar la línea continua: su ubicación exacta

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en funcionamiento en los últimos meses varios radares de control de velocidad con los que busca reducir la siniestralidad tanto en Castilla-La Mancha como en el resto de España.

Pero todas las estrategias y dispositivos puestos en marcha por la DGT en este sentido no tienen que ver solamente con el control de la velocidad.

Prueba de ello son los cuatro radares que multan por pisar líneas continuas y que por el momento han sido implementados en la Comunidad de Madrid.

Uno de estos dispositivos afecta de manera directa a los cientos de conductores de Toledo y su provincia que discurren por la autovía A-42. No en vano, está situado a apenas 13 kilómetros de territorio toledano.

Concretamente, el sistema de cámaras se encuentra en el kilómetro 16,9 de autovía que une Toledo y Madrid, en sentido decreciente, justo en la incorporación a la autovía M-50, dentro del término municipal de Getafe.

Funcionamiento

El sistema para detectar si algún conductor no ha respetado la línea continua es sencillo. Una primera cámara graba las matrículas de los coches que discurren por el carril derecho en el momento en el que aparece la línea continua y una segunda vuelve a chequearlo unos metros más adelante.

Si en la segunda grabación aparece algún vehículo que no aparecía en la primera es porque no ha respetado la línea continua y, por lo tanto, ha infringido el Reglamento General de Conducción.

Según se recoge en la normativa, estos conductores son multados con una sanción de 200 euros que no acarrea pérdida de puntos en su carnet de conducir.