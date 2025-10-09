La empresa Peralte construirá el centro de mayores de Buenavista, en Toledo: la obra estará lista a mediados de 2026

Recreación de la fachada del futuro inmueble, que se levantará en una planta junto al centro de salud de Buenavista.

El barrio de Buenavista de Toledo está un paso más cerca de contar con su largamente demandado centro de mayores. El Ayuntamiento de Toledo ha seleccionado a la empresa Peralte S.A. para ejecutar el proyecto, tras imponerse en el proceso de licitación al que se presentaron cuatro compañías.

Peralte S.A. se ha hecho con el contrato con una oferta total de 959.530,00 euros (IVA incluido), lo que representa una rebaja del 5,5 % sobre el presupuesto base de licitación, que ascendía a 1,02 millones.

La Junta de Contratación del Ayuntamiento de Toledo propuso el 18 de septiembre a la empresa como adjudicataria, lo que supone la inminente firma del contrato y el inicio de los trabajos.

Vista aérea de la ubicación del futuro centro de salud de Buenavista, en la avenida de Irlanda.

La obra tiene un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que, una vez comiencen las actuaciones en las próximas semanas, la construcción podría estar finalizada a mediados de 2026. Tras esto, restará la fase de equipamiento para su apertura.

El proyecto contempla además un plazo de garantía de cinco años, gracias a la mejora ofrecida por la empresa adjudicataria.

Más de 3.000 mayores en el barrio

La construcción responde a una necesidad urgente: dar servicio a los más de 3.000 mayores de 60 años que residen en Buenavista, un colectivo que supone cerca del 25 % de la población del barrio, según la memoria del proyecto.

El documento indica que actualmente unos 400 vecinos se ven obligados a desplazarse a otros centros de mayores de la capital, generando "saturación y listas de espera".

El nuevo espacio se levantará en una parcela de 2.045 metros cuadrados situada en la avenida Irlanda, junto al centro de salud de Buenavista.

El edificio, se levantará en 550 metros cuadrados en una única planta inicial y se distribuirá en dos áreas principales: la zona de hostelería y la zona de usos múltiples.

La primera contará con una cocina completamente equipada y un amplio salón-cafetería a doble altura de más de 56 metros cuadrados, que también servirá para bailes y eventos.

La segunda zona incluirá dos salas de talleres (pintura y usos múltiples) con tabiquería móvil para unificarlas, despachos de oficinas (uno para el centro y otro para la asociación de vecinos), sala de lectura, y servicios como peluquería y sala de podología.

Patio para actividades al aire libre

Además, el complejo estará dotado de un patio trasero ajardinado y equipado para actividades al aire libre, y sus aseos serán plenamente accesibles e incluirán equipamiento para personas ostomizadas, según consta en el pliego de condiciones del contrato.

El portavoz del equipo de Gobierno, Juanjo Alcalde, ya avanzó semanas atrás la previsión de que el diseño se realice en una planta, pero con la posibilidad de ampliar a una segunda planta en el futuro, garantizando la capacidad de adaptación a las necesidades demográficas crecientes del barrio.