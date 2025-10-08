El Ayuntamiento de Toledo saca a concurso el autobús turístico con un canon mínimo de casi mil euros al día

El Ayuntamiento de Toledo ha abierto la licitación para adjudicar la explotación del autobús turístico mediante el otorgamiento de autorización para explotación del dominio público. El contrato garantiza a las arcas municipales un ingreso mínimo de 691.028 euros en dos años, aunque la cifra podría ser muy superior si las empresas elevan su propuesta económica.

La concesión se resolverá en función de la oferta económica que presenten las empresas que concurran, aunque el pliego también valora el uso de vehículos eléctricos, la puesta en marcha de campañas promocionales y descuentos o la difusión de la imagen de Toledo en otras ciudades.

El nuevo contrato, que tendrá una duración de dos años prorrogables en dos periodos adicionales de 12 meses cada uno, contempla un canon mensual mínimo de 28.793 euros, lo que supone 345.514 euros anuales y casi mil euros al día. Esta cantidad podrá mejorarse en las propuestas.

Se mantiene el recorrido

El recorrido del autobús turístico se mantiene sin cambios y discurrirá entre el Alcázar y el Mirador del Valle, pasando por la Puerta de Bisagra, los Cigarrales, el Puente de San Martín y la avenida de la Reconquista, entre otros puntos.

El procedimiento se tramita por concurso ordinario y la resolución se producirá en el plazo de un mes. Las ofertas deberán presentarse de forma electrónica antes del 22 de octubre a las 23:59 horas. La Junta de Gobierno Local actuará como órgano adjudicador y la Concejalía de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM como unidad gestora.

Puntuación

La adjudicación se decidirá en función de criterios automáticos, todos ellos cuantificables y con una puntuación total de 100 puntos. El más determinante será la cuantía del canon ofertado, que aportará hasta 70 puntos a la propuesta más alta. A partir de ahí, se premiarán mejoras adicionales vinculadas al servicio y al valor añadido para la ciudad.

El pliego reserva hasta seis puntos para las empresas que reserven autobuses completos para el Ayuntamiento —a razón de "un punto por cada dos reservas"— y otros cuatro puntos por la entrega de tickets gratuitos al Consistorio, valorados en "un punto por cada 700 entradas anuales".

También se valorará el compromiso de crear campañas promocionales que dinamicen la actividad turística. Las bases especifican tres posibles: una “Campaña de Navidad” del 1 de diciembre al 7 de enero (2 puntos), una “Campaña Tiempo Greco Toledo” durante el mes de abril (2 puntos) y una campaña mensual adicional propuesta por el Ayuntamiento (otros 2 puntos).

El componente ambiental también pesará en la decisión. Los licitadores que incorporen "vehículos 100 % eléctricos, híbridos, con combustibles no convencionales (ECO) y/o de emisiones cero" obtendrán 5 puntos adicionales, según el documento.

El Ayuntamiento busca además que la empresa seleccionada contribuya a promocionar Toledo fuera de sus fronteras. En ese apartado se otorgará "un punto por cada ciudad española con más de 50.000 habitantes donde se publicite la ciudad, hasta un máximo de dos", y "un punto por cada destino internacional con más de 80.000 habitantes, hasta un máximo de tres".

Los criterios restantes premiarán descuentos especiales en tarifas. Así, las ofertas que incluyan una reducción del 75 % para congresos o eventos turísticos (MICE) recibirán 2 puntos, y las que apliquen el mismo descuento a grupos escolares de hasta 16 años sumarán otros 2 puntos.

Tres seguros

El pliego establece que la adjudicataria deberá constituir una garantía definitiva equivalente a cuatro mensualidades del canon ofertado, lo que supone 115.171 euros si se toma como referencia el tipo de salida.

Además, deberá contar con tres seguros: de viajeros, de circulación de vehículos y de responsabilidad civil, este último por un mínimo de 500.000 euros.

La UTE Toledo City Sightseeing explota el servicio desde 2015. La nueva licitación pondrá fin a la prórroga extraordinaria que mantiene vigente la actual concesionaria desde principios de año.

En principio, el contrato tenía una duración de seis años, con posibilidad de ampliarse uno más, pero el Ayuntamiento autorizó sucesivas prórrogas: primero de 18 meses en 2021 debido al impacto de la pandemia y después otras adicionales como compensación por la competencia desleal de Viajes Reina. En enero se acordó una extensión final de ocho meses a la espera de esta nueva convocatoria.