José Ignacio Díaz, exconcejal del PP, tumba a su antiguo partido y se convierte en nuevo alcalde de Pepino (Toledo)

José Ignacio Díaz, concejal que concurrió a las últimas elecciones municipales bajo las siglas del PP, se ha convertido en nuevo alcalde de Pepino (Toledo) tras prosperar la moción de censura que ha encabezado como edil no adscrito.

La votación, que ha tumbado el Gobierno de Inocencio Gil, ha sido apoyada por otros dos ediles que al igual que Díaz pertenecían al PP hasta junio, otros dos del PSOE y dos más de Vox. Mientras, los dos concejales del PP han votado en contra.

Durante el pleno, Díaz ha asegurado que esta moción de censura está motivada por la "mala gestión" y la "falta de transparencia en la contratación de servicios municipales" por parte de Gil.

En este sentido, ha señalado que el hasta ahora alcalde falsificó, de manera presunta, varios documentos de obras para favorecer a un familiar directo de la secretaria del Ayuntamiento con 34 facturas que superaban los 90.000 euros.

"Hoy no se ha votado un alcalde, se han votado siete, siete personas que aman su pueblo y van a trabajar por él", ha asegurado Díaz en declaraciones a los medios de comunicación donde ha señalado que no es la primera vez que un alcalde de Pepino es sustituido por moción de censura. "Casualmente, las dos han sido contra el PP, que se hagan ver lo que hacen mal", ha sentenciado.

Pide que se investigue a Gil

Díaz ha recordado que hasta que en el mes de junio pasó al grupo de no adscritos, ha sido concejal del PP desde 1991. De estos años, 14 ha formado parte del equipo de Gobierno de Gil de quien ha apuntado que "se ha enriquecido y ha aumentado su patrimonio", por lo que ha pedido "se investiguen sus cuentas".

Por su parte, Gil ha calificado la moción de censura como el "pacto de la vergüenza" en el que PSOE y Vox se han unido para "hacer lo que no son capaces en las urnas".

Tirando de ironía, el ya exalcalde ha asegurado que a partir de este día, "Pepino tendría que llamarse gazpacho" en alusión a la mezcla de partidos que se han coaligado contra él.

Por ello, poniendo sobre la mesa las "cuatro mayorías absolutas aplastantes" que han cosechado en otros tantos comicios, ha avanzado que volverá a ser candidato del PP a la Alcaldía en las próximas elecciones para recuperar el bastón de mando. "Que me quiten los vecinos, que son los que me ponen, no los tránsfugas”, ha sentenciado.



Gil ha estado arropado en el pleno por la secretaria regional del PP, Carolina Agudo; el presidente del PP en Talavera de la Reina, Santiago Serrano; el vicesecretario de Organización del PP de Toledo, Joaquín Romera y varios alcaldes 'populares' de la comarca.