El alcalde de Talavera de la Reina pide disculpas públicamente por llamar "inútil" a su antecesora

El alcalde de Talavera de la Reina, el 'popular' José Julián Gregorio, ha pedido perdón este viernes por haber calificado en la víspera a su antecesora en el cargo, la socialista Agustina 'Tita' García Élez, como "la persona más inútil que ha pasado por el Ayuntamiento".

En una rueda de prensa, Gregorio ha señalado: "Quiero pedir disculpas públicamente por mis palabras de ayer sobre Agustina García Élez".

Antes de las disculpas del alcalde, el portavoz del grupo municipal socialista, Luis Enrique Hidalgo, ha lamentado que "las palabras que pronunció Gregorio no son dignas de un alcalde" y ha asegurado que "no es la primera vez que actúa así". Según ha dicho, las faltas de respeto por parte del regidor "son habituales".

Hidalgo ha puesto como ejemplo "el desprecio institucional" hacia el PSOE y hacia la propia García Élez, ya que "es habitual que el alcalde no invite al grupo socialista a multitud de actos". En este sentido, ha recordado que durante las últimas Mondas se invitó a los alcaldes de la comarca y a todos los exalcaldes de la ciudad "excepto Tita García Élez".

Las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 provocaron un vuelco político en Talavera de la Reina. Tras cuatro años de gobierno socialista, el popular José Julián Gregorio se abrió paso hacia la Alcaldía al sumar fuerzas con Vox y arrebatar el poder a Tita García Élez.

El escrutinio, muy ajustado, dejó al PSOE como la lista más votada con 12 concejales, pero sin alcanzar la mayoría absoluta de 13. El PP obtuvo nueve ediles y Vox cuatro, una suma que inclinó la balanza hacia la derecha y permitió fraguar un pacto que sacó al PSOE del gobierno local.