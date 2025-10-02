La pastelería de moda en Toledo regala 300 'cookies' por su aniversario: "Esperamos que se forme mucha cola"

Las galletas 'Crumbl Cookies' son una de las últimas tendencias gastronómicas de Estados Unidos que está pegando fuerte en España y Europa. Tanto es así, que hace tres años aterrizó por primera vez en Toledo una pequeña pastelería que elabora auténticas 'crumbl cookies' y recetas de inspiración americana.

Se trata de 'Cookie Verso', situada en la calle Panamá del barrio de Santa Teresa, que con motivo de su tercer aniversario en la capital regional celebrará el próximo 11 de octubre un evento especial donde de 12:00 a 14:00 horas repartirán 300 galletas, habrá regalos, sorteos y lanzamiento de nuevos productos.

"Esperamos que se forme mucha cola", expresa su dueño, Emilio, que atiende a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha para compartir su experiencia durante estos tres años. "Iniciar cualquier negocio es difícil, pero si además es algo diferente y encima en Toledo, tiene el doble de dificultad", confiesa.

Junto a su mujer, formada en pastelería, apostaron por un producto desconocido entre los toledanos a pesar del desafío que suponía. "La gente no sabía qué era esto", explica el regente de 'Cookie Verso'.

Sin embargo, la calidad y la originalidad de sus galletas no tardaron en conquistar paladares. "Tenemos una tasa de repetición bastante alta, la gente la recomienda mucho", ensalza con orgullo.

Elaboración 100% artesanal

Antes de 'CookieVerso' gestionaron otro negocio "disruptivo" en Toledo, el famoso local de crepes con formas de aparatos reproductores que se hacía llamar "La Pollería" y que les sirvió como paso intermedio.

Este universo de galletas ofrece más buques insignias de la repostería americana como los rollitos de canela o tartas de estilo americano que requieren de un corte especial por la altura del bizcocho. Todas las elaboraciones son 100 por ciento artesanales.

Una de las últimas incorporaciones más demandadas es el "cruokie", una fusión de cruasán y galleta que está cautivando a sus clientes más y menos habituales.

Después de estos tres años, los planes de Emilio son abrir una "versión 2.0" del negocio: "una cafetería más espaciosa que permita el consumo en el local". No obstante, mantiene y mantendrá un profundo cariño por este local de Santa Teresa porque "va a ser siempre la primera y el cariño que le tenemos es impresionante".