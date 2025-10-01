Toledo Beat y Puy du Fou se unen en un pack: abonos a 85 euros que se pueden adquirir desde este 2 de octubre

La Peraleda es el escenario del evento, que volverá el fin de semana del 8 y 9 de mayo.

Toledo Beat Festival regresa para consolidarse como evento de referencia en el panorama nacional. El festival ha confirmado que mantendrá la misma ubicación y fecha de éxito: el fin de semana del 8 y 9 de mayo en el recinto ferial La Peraleda. Con el objetivo de asegurar una alta asistencia en su edición de 2026, la organización ha lanzado varias ofertas especiales para sus seguidores.

A partir de este jueves, 2 de octubre, a las 12:00 horas, lanza una oferta conjunta: una alianza con Puy du Fou España que fusiona la música indie con el espectáculo histórico. Este pack costará 85 euros y se entiende que incluye el abono general de dos días para el festival y la entrada de un día al parque temático.

El 'Beat' ha liberado un total de 6.000 abonos generales en esta fase "a ciegas" -sin cartel anunciado-: los primeros 1.000 abonos son a 50 euros, seguidos de otros 1.000 a 55 euros, y dos tramos posteriores de 2.000 abonos a 60 y 65 euros, respectivamente. Los abonos VIP parten de los 100 euros, y las familias podrán adquirir los infantiles por 35 euros.

La organización ha fijado un límite de compra de ocho entradas por persona, una medida que han comunicado a través de sus redes sociales.

También que serán nominativas "para evitar la compra masiva y estafas en la reventa", pero se permitirá el cambio de nombre totalmente gratuito hasta el 31 de marzo de 2026.

La zona VIP del año pasado.

La confianza del público en el evento se sustenta en su trayectoria, ya que por sus escenarios han pasado grandes nombres del género, incluyendo a Viva Suecia, Arde Bogotá, Lori Meyers, Sidonie, Dani Fernández, Siloé, La La Love You y Zahara.

Coincidiendo con este lanzamiento, el Toledo Beat Festival ha renovado por completo su logo e imagen en redes sociales.

El festival asegura su futuro gracias al compromiso institucional del Ayuntamiento de Toledo. El alcalde, Carlos Velázquez, firmó en mayo un convenio de colaboración que garantiza que el evento se celebrará en la ciudad durante, al menos, los próximos dos años, es decir, hasta 2027.