El Ayuntamiento de Toledo impulsa la recogida de vidrio 'puerta a puerta' para la hostelería del Casco Histórico

El Ayuntamiento de Toledo, en colaboración con Ecovidrio, ha puesto en marcha una nueva campaña de recogida selectiva de vidrio destinada a los establecimientos hosteleros del Casco Histórico.

La iniciativa, presentada este martes por el alcalde, Carlos Velázquez, se enmarca dentro del plan municipal Toledo Recicla y permitirá retirar de manera diferenciada este tipo de residuo mediante un sistema de recogida "puerta por puerta".

El alcalde, acompañado de la directora de Operaciones y Finanzas de Ecovidrio, Ana Cardona, ha destacado que el nuevo servicio supone "un paso más en la mejora de la vida en el Casco Histórico, después de la reciente implantación de los cubrecubos para los vecinos".

Velázquez ha subrayado que extender esta medida al sector hostelero y de la restauración, uno de los principales generadores de envases de vidrio, permitirá un incremento sustancial en las toneladas recicladas y aportará "un beneficio medioambiental muy positivo para todos".

Barrio histórico

En total, participan 147 locales hosteleros del barrio histórico, a los que ya se han entregado 130 cubos específicos para almacenar el vidrio antes de su recogida.

El servicio, gestionado por la empresa Valoriza Acciona, se llevará a cabo los lunes, jueves y sábados entre las 14:00 y las 21:00 horas, siguiendo rutas adaptadas a la hostelería. Además, los hosteleros contarán con un canal de atención directa para resolver incidencias y consultas.

Velazquez- Reciclaje puerta a puerta vidrio Ayuntamiento de Toledo

Según los cálculos de Ecovidrio, el sector hostelero consume más del 50% de los envases de vidrio de un solo uso. Con este nuevo sistema de recogida se espera alcanzar hasta 650 toneladas adicionales de vidrio reciclado al año, lo que, sumado a otras iniciativas como los cubrecubos vecinales, permitirá a Toledo acercarse a las 1.000 toneladas anuales y situarse en la media nacional con cerca de 19 kilos de vidrio reciclado por habitante.

Medidas implementadas

Velázquez ha recordado también otras medidas ya implantadas en el Casco Histórico, como los ecopuntos de las calles Alfonso X y Martín Gamero, la puesta en marcha de los puntos limpios móviles y la eliminación progresiva del bolseo, actualmente en su novena fase.

"Vivir en el Casco no debe ser un problema, sino un privilegio. Queremos un casco vivo y sostenible, y por eso apostamos por medidas que equilibren las ventajas e inconvenientes de residir en él", ha asegurado.

El presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, Tomás Palencia, ha celebrado igualmente la iniciativa y ha destacado que "la hostelería es un gran generador de envases de vidrio y queremos ser parte activa del reciclaje. Esta campaña nos facilita la gestión de residuos y nos anima a seguir avanzando en sostenibilidad".