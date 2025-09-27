El primer premio de la Lotería Nacional, muy repartido, deja parte de la suerte en Mora (Toledo)

La administración de Mora (Toledo) que ha vendido parte del primer premio.

La suerte de la Lotería Nacional ha hecho parada este sábado, 27 de septiembre, en la provincia de Toledo.

Parte del primer premio, que ha correspondido al número 03.740, se ha vendido en Mora, en la administración ubicada en la calle Prim, 50, en el estanco "La Ronda". Cada décimo agraciado está premiado con 60.000 euros.

El 03.740 ha repartido la suerte en varias provincias españolas, entre ellas Ávila, Burgos, Álava, Asturias, Barcelona, Badajoz, A Coruña, Huelva, Islas Baleares, Jaén, Madrid, Murcia, Sevilla y Toledo, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Además, el segundo premio del sorteo ha recaído en el número 28.486, dotado con 12.000 euros al décimo, que ha sido consignado en Jaén, Madrid, Murcia y Santa Cruz de Tenerife.

- Primer premio: 03740

- Segundo premio: 28486

- Cuatro cifras: 0464, 3940, 3428 y 8866

- Tres cifras: 442, 627, 086, 660, 404, 366, 265, 406, 472 y 674

- Dos cifras: 10, 00, 93, 97, 43, 36, 86, 11 y 41

- Reintegros: 0, 2 y 7