La vicealcaldesa de Vox en Toledo, Inés Cañizares, se integra en la plataforma de Espinosa de los Monteros

El exsecretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha presentado este jueves Atenea, la plataforma política que acaba de poner en marcha y que cuenta, entre otros, con la vicealcaldesa y líder de Vox en Toledo, Inés Cañizares, como tesorera.

Cañizares, que en los últimos tiempos ha marcado distancias con algunas de las decisiones tomadas por la cúpula de su partido, da así un paso llamativo al integrarse en la cúpula de Atenea al mismo tiempo que sigue militando en Vox.

Sin ir más lejos, cuando el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Gallardo, anunció su salida del mundo de la política, advirtió a su formación la necesidad de que exista "libertad y democracia" en el seno de los partidos.

"Si no damos participación política real a las bases del partido, estamos convirtiendo a la afiliación en meros financiadores del partido", aseguraba entonces, al tiempo que recordaba a Abascal que él mismo abandonó el PP "por falta de democracia interna y porque la militancia del partido estaba secuestrada por una cúpula que no permitía el debate interno y había tapado la corrupción".

Por otra parte, la vicealcaldesa toledana siempre ha gozado de muy buena relación con Espinosa de los Monteros, con quien fue portavoz adjunta en el Congreso de los Diputados cuando este era portavoz parlamentario.

Ahora está por ver el encaje que tiene en Vox esta integración en Atenea y si esta decisión afecta a su cargo como vicealcaldesa de la capital.

Ex de PP, Cs y Vox

En este 'think thank' también se han integrado antiguos miembros del Partido Popular (PP), Ciudadanos (Cs) y Vox como el expresident de Baleares con el PP y eurodiputado con Cs entre 2019 y 2024, José Ramón Bauzá.



De Cs también fue secretario de Organización Fran Hervías, que aparece también como vocal de Atenea en la página web de este nuevo centro de debate.

Atenea estará presidida por Espinosa de los Monteros con Ricardo Garrudo -uno de los fundadores de Vox y exdirigente del partido en Cantabria-, como vicepresidente.

Además de Cañizares como tesorera, entre los vocales se encuentran también el exviceconsejero de Economía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Manuel Llamas.