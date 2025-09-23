Puy du Fou lanza un nuevo casting para encontrar las mejores voces infantiles de España: descubre cómo apuntarte

El parque temático más premiado del mundo, Puy du Fou España, ha lanzado un nuevo casting para encontrar las mejores voces infantiles del país con motivo de la cuarta edición de su aclamado Concurso de Coros Escolares de Navidad.

Desde su creación en 2022, este certamen ha congregado a más de 600 coros escolares en pro de rendir homenaje a las tradiciones y ensalzar el talento musical juvenil. A lo largo de estos tres años este concurso se ha convertido en una de las citas navideñas de mayor prestigio del país.

Bajo el lema una "Navidad auténtica" el afamado parque ha elegido para este año uno de los villancicos más icónicos de la cultura española como pieza central de la competición: "El Tamborilero".

Los coros participantes deberán presentar su propia interpretación de esta canción y un jurado profesional compuesto por grandes figuras de la música como Carlos Aparicio (director de Voces de Toledo) y Bauti Carmena (director de Orquesta) seleccionará a los finalistas.

Los clasificados para la última ronda serán invitados a actuar en directo en el propio Puy du Fou durante la temporada de Navidad (del 29 de noviembre al 4 de enero). El ganador se anunciará el próximo 15 de enero de 2026 y recibirá como premio una visita familiar al parque para la temporada de dicho curso.

Envía un vídeo con tu actuación

"Para nosotros, la Navidad de verdad es aquella en la que las tradiciones se viven y se comparten. Nada representa mejor ese espíritu que los villancicos interpretados por coros infantiles: son la esencia de estas fechas", destacan desde la dirección de Puy du Fou España.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre de este año. Los centros escolares interesados deberán rellenar el formulario disponible en la web oficial y adjuntar un vídeo con su propuesta de actuación. Para más información, pueden contactar con el siguiente email: coros@puydufou.com.