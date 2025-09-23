García Baquero se fija el Corpus para la apertura del Museo del Queso en Toledo: esperan 150.000 visitantes al año

Toledo se prepara para un nuevo hito turístico y gastronómico: la inauguración del Museo del Queso de la reconocida empresa familiar García Baquero. El proyecto, que ya ha obtenido la licencia municipal, tiene como fecha clave para su apertura el Corpus Christi de 2026.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el museo se ubicará en pleno corazón de la judería toledana, en el edificio frente a la sinagoga de Santa María La Blanca, un espacio que la compañía estima que atraerá a más de 150.000 visitantes durante su primer año de operación.

Con una inversión total de seis millones de euros, financiados con fondos propios de la empresa, el proyecto aspira a convertirse en un referente a nivel mundial, al estilo del famoso Museo Heineken de Ámsterdam.

Zona de restauración en el interior del inmueble.

Otro rincón del museo.

El ambicioso proyecto de la familia García Baquero, con una facturación de 400 millones anuales, busca rendir tributo al sector quesero y a la España rural, al tiempo que contribuye a la creación de empleo y al desarrollo económico de la zona. Se prevé la creación de entre 11 y 20 puestos de trabajo.

El espacio no solo albergará una exposición y una tienda, sino que ofrecerá una experiencia interactiva y multisensorial con sala de degustación, un teatro virtual y varias terrazas, según informó este medio hace unas semanas.

El consejero delegado de la empresa, Miguel Ángel García Baquero, ha presentado el proyecto esta mañana en el Ayuntamiento de Toledo junto al alcalde, Carlos Velázquez, y Joaquín Robes, encargado de idear los contenidos del museo.

Ha indicado que el museo es un sueño de su fundador, Hersilio García Baquero, y que tiene el objetivo de contar la "bonita historia" de la compañía, fundada en 1962 en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y de divulgar la cultura del queso manchego y nuestra tierra.

Presentación de la iniciativa este martes en el Ayuntamiento de Toledo.

La financiación de este proyecto parte de fondos propios de la compañía. Así, entre la adquisición del edificio y primeras inversiones en obra civil e instalaciones de iluminación y refrigeración, García Baquero estima unos 3,5 millones. La obra final llevará un importe de inversión de seis millones de euros, ha cifrado la empresa.

Diversificar los flujos turísticos

La elección de Toledo no fue casual. El consejero delegado confesó haberse "enamorado" de la ciudad, a la que considera "la más bonita del mundo". La ubicación del museo ha sido aplaudida por el alcalde Carlos Velázquez, quien la considera perfecta para diversificar la afluencia turística fuera del circuito tradicional.

Además, el proyecto se alinea con la iniciativa 'Toledo Emerge', ya que recupera un edificio que llevaba años sin uso, tras su construcción en 1994, dándole una nueva vida y un propósito cultural. Con esta nueva propuesta, Toledo no solo fortalecerá su oferta turística, sino que también celebrará uno de los productos más emblemáticos de su tierra.

El edificio tiene 1.500 metros cuadrados y data de 1994. Javier Longobardo

Este Museo del Queso también nace como "tributo" al sector productor y a la España vaciada y para contribuir y apoyar al desarrollo económico y empresarial de Castilla-La Mancha con nuevas iniciativas que creen nuevas fuentes de riqueza y de empleo.