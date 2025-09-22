Mocejón (Toledo) estrena una renovada Plaza de España más accesible, segura y funcional gracias a la Diputación

Cedillo y Guerrero, junto a diputados provinciales, inauguran la Plaza de España de Mocejón. Diputación de Toledo

La localidad toledana de Mocejón estrenó este domingo su remodelada Plaza de España fruto del proyecto de la Diputación de Toledo que ha contado con una inversión cercana al millón de euros dentro del Plan Extraordinario de Inversiones 2024.

La presidenta de la Diputación de Toledo y alcaldesa del municipio, Concepción Cedillo, destacó que la intervención ha permitido dar respuesta a las necesidades de accesibilidad, seguridad y funcionalidad de la plaza tras las graves inundaciones provocadas por la DANA de septiembre de 2023.

Cedillo estuvo acompañada por el vicepresidente primero de la Diputación, Jesús Guerrero, la portavoz de la institución provincial, Soledad de Frutos, y los diputados provinciales José Eugenio del Castillo y Tomás Arribas, junto a miles de vecinos.

Se ha creado una plataforma que integra al mismo nivel la calzada, las aceras y la zona central, lo que mejora la movilidad de todas las personas y especialmente de quienes tienen movilidad reducida.

Asimismo, se ha aprovechado el desnivel natural entre las calles Silvano Cirujano y Gascón y Marín para establecer una pendiente continua que facilita la evacuación de aguas pluviales ante episodios de lluvias intensas.

El pavimento ha sido completamente renovado con más de 3.000 metros cuadrados de adoquines de hormigón en cuatro tonalidades, dispuestos en bandas regulares que aportan uniformidad y armonía al conjunto, dotando al espacio de una imagen moderna y duradera.

Además, se ha restringido el acceso rodado únicamente a residentes con garaje privado y a personas con movilidad reducida, de modo que la plaza se ha ganado para el uso ciudadano, convirtiéndose en un entorno peatonal, amable y pensado para el disfrute colectivo.

"Hoy entregamos a Mocejón una plaza moderna y segura, fruto del esfuerzo compartido entre la Diputación y el Ayuntamiento, que demuestra que cuando las administraciones suman, los ciudadanos ganan. Esta plaza no solo es más accesible y estética, sino que está preparada para afrontar el futuro con garantías", subrayó Cedillo.

El vicepresidente primero y diputado de Cooperación, Jesús Guerrero, subrayó que la Diputación de Toledo se siente profundamente orgullosa de haber participado en este proyecto, porque representa la esencia de su labor: Apoyar a los ayuntamientos, especialmente a los medianos y pequeños, para que puedan acometer inversiones que transformen la vida de los vecinos.