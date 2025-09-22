La calle del polígono de Toledo por la que circulan 500 camiones diarios: el Consistorio estudia obras de mejora

Una de las arterias principales del Polígono Industrial de Toledo, la calle Ventalomar, se ha convertido en un campo de minas para los 500 camiones que la transitan a diario. El elevado volumen de tráfico pesado tiene efectos evidentes en el estado de la vía.

El desfile de grandes vehículos, que transportan mercancías para empresas como Logifashion, Alcaliber o Schweppes, contribuye al destrozo principalmente del asfalto de la vía, dejando un rastro de socavones y grietas que afectan al principal motor económico de la ciudad.

Esto supone un problema para las empresas de la zona y los propios conductores de vehículos, lo que ha motivado una reunión entre el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y los empresarios afectados, para interesarse por la situación.

Elevado coste

El objetivo es claro: buscar una solución a un problema que se agrava a diario. La calle, con un pavimento levantado y en mal estado en general, clama por una intervención urgente.

El problema, sin embargo, no es solo técnico, sino también económico. Según las estimaciones del Ayuntamiento, la reparación y reasfaltado de unos 600 metros de esta vía podría superar el medio millón de euros.

El alcalde de Toledo, en una imagen de archivo en el polígono industrial. Javier Longobardo

Un coste elevado que se enfrenta a la realidad del continuo tránsito de vehículos pesados. Esto hace que cualquier mejora dure poco tiempo, convirtiendo la inversión en un cajón sin fondo difícil de asumir para las arcas municipales.

Con recursos limitados, el Consistorio baraja diferentes opciones para afrontar la situación. Una de ellas, la colaboración público-privada, se ha puesto sobre la mesa. La posibilidad de que las propias empresas asuman parte del coste del proyecto, aunque no cerrada, refleja la importancia de la búsqueda de soluciones.

El concejal de Hacienda, Juanjo Alcalde, inicia en estos días una ronda de reuniones para recabar datos y elaborar el presupuesto de 2026, un documento clave que definirá las prioridades del Gobierno municipal para el próximo ejercicio.

La calle Ventalomar, el epicentro del empleo en la industria de Toledo junto a la calle Jarama, arteria principal del polígono, podría ser una de las actuaciones contempladas en las cuentas públicas.