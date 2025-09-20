Toledo canalizará el arroyo de Azucaica con 2,7 millones para desviar las aguas al Tajo desde el centro del barrio

Tras años de sufrir inundaciones por lluvias, el barrio de Azucaica, en Toledo, está a punto de ver una solución definitiva. El Ayuntamiento de Toledo iniciará en próximas fechas la canalización del arroyo, un proyecto clave para resolver un problema histórico que afecta a la vida de los vecinos.

La primera fase de este plan, ya ejecutada con una inversión de medio millón de euros, consistió en la construcción de un gran arenero de retención de sólidos. Su función es contener las arenas y otros materiales arrastrados por los arroyos de los municipios cercanos, impidiendo que colapsen las tuberías del barrio. Aunque esta obra ha ayudado a mitigar los daños, no era la solución definitiva.

Ahora, el Consistorio ha dado luz verde a la segunda fase, la más importante y costosa, con un presupuesto próximo a los 2,7 millones de euros, según han informado fuentes municipales a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Visita del alcalde de Toledo a la balsa en marzo de 2025.

Este proyecto, que ya tiene la aprobación de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), reordenará el cauce del arroyo para que las aguas de lluvia no circulen por el centro del barrio. Las obras empezarán en breve y serán presentadas públicamente en cuestión de días por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

La nueva canalización partirá desde el arenero y discurrirá hacia la derecha, en paralelo a la calle Alegría, pasando por la piscina municipal y las antiguas escuelas. Luego, el trazado se desviará hacia el río Tajo, donde desembocarán las aguas pluviales, justo antes de llegar a la residencia social asistida San José. Se evitará así que el agua discurra por el cauce central y afecte a las zonas más bajas del barrio, donde las casas se inundan con frecuencia.

Expropiaciones

Para llevar a cabo la obra, ha sido necesario expropiar dos parcelas en desuso, un proceso que se ha completado sin grandes dificultades. El Ayuntamiento tiene previsto reunirse próximamente con la asociación de vecinos 'La Candelaria' y con los afectados por las inundaciones para informarles en detalle sobre el proyecto.

Visita al barrio junto a los vecinos y afectados en septiembre de 2024, un año después de la DANA.

Esta inversión llega como respuesta al "hartazgo" de los vecinos, que han visto cómo sus viviendas y garajes se anegaban con cada episodio de lluvia intensa. La problemática existe desde hace décadas y se hizo evidente en la DANA de 2021 y también en la DANA de 2023. A posteriori, Carlos Velázquez visitó el barrio y se comprometió a encontrar una solución. Con el inicio de estas obras, se espera poner fin a la preocupación constante de los residentes cada vez que hay una alerta meteorológica.