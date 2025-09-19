Más de 3.100 farmacéuticos de Castilla-La Mancha celebran el Día Mundial con actos en Toledo

Más de 3.100 farmacéuticos de Castilla-La Mancha celebrarán el próximo 25 de septiembre el Día Mundial del Farmacéutico, una conmemoración impulsada por la Federación Farmacéutica Internacional (FIP) que este año se desarrolla bajo el lema "Piensa en salud, piensa en farmacia".

El Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (COFCAM) se suma a esta efeméride con un acto institucional en el Palacio de Benacazón de Toledo y con iniciativas de difusión en todas las provincias.

En la región hay actualmente 3.132 profesionales colegiados, de los cuales casi nueve de cada diez trabajan en farmacia comunitaria y más del 70 por ciento son mujeres.

Además, ejercen en otros ámbitos como la farmacia hospitalaria, la distribución, la investigación, la docencia, la salud pública o los análisis clínicos.

Lema

La presidenta del COFCAM, Concepción Sánchez Montero, ha destacado que el lema de este año refleja la doble vertiente de la profesión: "Por un lado, el conocimiento científico imprescindible para garantizar la salud y la calidad de vida de los pacientes, y por otro, la cercanía y confianza que caracteriza la labor del farmacéutico".

Según ha remarcado, este día "es una ocasión especial para reconocer el esfuerzo de los profesionales, tanto en las ciudades como en los pueblos, que trabajan de forma accesible y comprometida con la salud de la ciudadanía".

Programa

El programa central tendrá lugar en Toledo con un acto institucional que reunirá a autoridades locales, sanitarias y farmacéuticas. Tras las intervenciones, se celebrarán dos mesas redondas.

La primera, titulada "Una única profesión y distintas modalidades al servicio de los pacientes", contará con la participación de profesionales de la industria, la distribución, la farmacia comunitaria, la salud pública y la farmacia hospitalaria.

Cofcam 2025 cartel

La segunda, "Integración de recursos de salud en la comunidad", abordará la colaboración entre sanitarios, asociaciones sociales y entidades como Cruz Roja.

La jornada finalizará con un espectáculo de teatro de improvisación (Impro Show) y la proyección de un vídeo corporativo elaborado por el COFCAM. Además, se ha puesto en marcha una campaña regional de comunicación en medios y redes sociales.

Iluminación

Junto al acto central, se iluminarán edificios emblemáticos en las cinco provincias de Castilla-La Mancha como gesto de reconocimiento a la profesión.

Entre ellos, el Museo Municipal y el Ayuntamiento de Albacete; la Diputación y el Ayuntamiento de Ciudad Real, además de espacios en localidades como Puertollano, Tomelloso o Valdepeñas.

Profesión

En Castilla-La Mancha hay 1.242 oficinas de farmacia, en las que trabajan más de 2.350 farmacéuticos comunitarios. A ellos se suman los que ejercen en hospitales, laboratorios, administraciones públicas o en la industria, con funciones que abarcan desde la dermofarmacia y la nutrición hasta la docencia y la salud pública.

"Los farmacéuticos estamos presentes en todos los ámbitos sanitarios, y nuestra labor diaria contribuye a reforzar el sistema de salud", ha subrayado Sánchez Montero, quien ha felicitado a sus compañeros "por su dedicación continua, innovación y compromiso con los pacientes".

Con este programa, Castilla-La Mancha se une a la celebración internacional del Día Mundial del Farmacéutico, poniendo en valor el papel esencial de estos profesionales en el cuidado de la salud y en la calidad de vida de los ciudadanos.