Un accidente en el puente de la A-42 colapsa el tráfico en Toledo este viernes a mediodía

El accidente ha provocado importantes retenciones en la A-42 a su paso por Toledo.

Un accidente de tráfico ocurrido sobre las dos de la tarde en el puente de la A-42, a la altura del radar y antes de la salida hacia los barrios del Polígono y Santa Bárbara, está provocando importantes retenciones tanto en esta autovía -en sentido Las Nieves- como en distintas calles de Toledo capital.

Según han informado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, en el siniestro se han visto implicados tres turismos, aunque finalmente no ha sido necesario movilizar recursos sanitarios.

En un primer momento se activó una ambulancia al detectarse que un joven de 30 años presentaba un posible latigazo cervical, pero finalmente no requirió asistencia.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la regulación del tráfico en uno de los puntos más conflictivos de la circulación en Toledo, donde los accidentes por alcance son frecuentes.

La hora del siniestro, coincidiendo con la salida de los colegios, ha agravado la situación generando retenciones kilométricas.

La Plaza de Grecia, también colapsada.

El tráfico denso se deja notar en varias vías de la ciudad, donde la congestión se ha extendido rápidamente a consecuencia de este nuevo accidente en el puente de la A-42.