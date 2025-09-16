Un tren Toledo-Madrid inicia la marcha con las puertas abiertas y viajeros aún en el andén: "Ha sido dantesco"

La Asociación de Usuarios del Tren Avant Toledo-Madrid ha denunciado este martes en la red social X un nuevo episodio que califican de "dantesco" en el servicio ferroviario que une ambas ciudades.

Según han relatado, el incidente ha ocurrido en la estación de tren de Toledo en el momento de la partida del tren de las 7:23 horas, cuando "el maquinista ha cerrado las puertas (con pasajeros aún subiéndose al tren) y se ha ido, ante la perplejidad de usuarios y del interventor (que también se había quedado fuera)".

La asociación explica que ha sido necesario avisar de inmediato al maquinista para que detuviera el convoy, ya que varios viajeros y el propio supervisor se habían quedado en el andén. "La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir sufriendo este pésimo servicio?", han reprochado.

En un relato recogido por la propia asociación, un pasajero ha detallado sobre el incidente: "(A las) 7:23 ha cerrado las puertas. El supervisor aún en el control y varios que íbamos a entrar por los diferentes vagones nos hemos quedado fuera. El super(visor) que no se había dado cuenta ha venido corriendo cuando le hemos dicho que el tren había cerrado y ha sido capaz de abrir. Me he subido corriendo y justo cuando iba a subir él tras de mí, el tren se ha puesto a andar con las puertas abiertas".

El testimonio añade que "porque el supervisor era ágil, pero podía haber tenido un problema". "Varios viajeros que pretendían entrar por otros vagones también se han quedado abajo. El supervisor ha llamado al maquinista y por eso ha parado. Hemos ido unos segundos con las puertas abiertas y en movimiento", ha continuado.

La Asociación de Usuarios del Avant Toledo-Madrid ha insistido en la gravedad del episodio y ha reclamado una solución urgente al Ministerio de Transportes y a Renfe para frenar lo que consideran un servicio cada vez más deficiente.