La mítica discoteca Sithon's de Toledo anuncia que "apaga las luces" y hace pensar que cierra

Con un vídeo en blanco y negro en el que se muestran los distintos rincones de la sala mientras suena una música lacrimógena y aparecen carteles de "se alquila", la mítica discoteca Sithon's de Toledo ha anunciado a través de las redes sociales que "se apagan las luces de un lugar que ha marcado generaciones".

Una grabación que, tanto por su tono como por su contenido, está pensada para hacer creer que va a cerrar para siempre el establecimiento en el que miles de toledanos y visitantes han bailado y se han divertido desde que abrió sus puertas en 1969.

Sin embargo, ese extremo no ha sido confirmado por los responsables de la discoteca ni se afirma explícitamente durante el vídeo publicado este lunes por la noche en la cuenta oficial de Sithon's en Instagram y Facebook.

"Sithon's ha sido y será nuestra segunda casa, el lugar donde Toledo aprendió a vivir la noche. Sus recuerdos seguirán encendidos para siempre. Gracias, Sithon's, por ser historia, por ser magia y por enseñarnos que las mejores noches… siempre se bailan juntos", puede leerse en el post de esta discoteca considerada como la más antigua de España.

Reacciones

Una publicación que ha generado multitud de comentarios en la ciudad y en las propias redes, donde muchos toledanos han lamentado el posible cierre con expresiones como "gracias por hacernos disfrutar", "luto riguroso", "una pena" o "Toledo ya no será igual de noche". Aunque otros, tras ver el vídeo, se han mostrado más escépticos y se han preguntado "qué inocentada es esta" o han afirmado que "no puede ser".

Tal es la confusión que, de los dos periódicos locales que se editan en Toledo, uno de ellos cuenta que "Toledo dice adiós a Sithon's" y el otro, después de publicar la noticia del cierre, horas más tarde la ha borrado de su página web.

Mientras se espera más información por parte de los representantes de la sala, la ambigüedad del vídeo deja abiertas varias posibilidades sobre el futuro de Sithon's: del cierre definitivo a una simple acción promocional coincidiendo con el inicio de la temporada, pasando por un cambio de gestores, un adiós provisional para hacer reformas en el veterano local del callejón del Lucio e incluso un traslado a otra sala de fiestas.