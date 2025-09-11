Conciertos, catas, talleres y voluntariado este otoño en Santa Clara para salvar los conventos de Toledo

Montse Guardia, Laura García y Maite López, de la Asociación de Amigos de los Conventos. Javier Longobardo

En pleno Casco Histórico de Toledo, tras muros centenarios y enormes patios, vive un proyecto que combina cultura, voluntariado y patrimonio. La Asociación Amigos de los Conventos de Toledo lleva desde enero de 2024 trabajando para sostener a más de cuarenta espacios en la provincia. Ya cuenta con 270 socios.

Con apenas 40.000 euros recaudados el pasado ejercicio, esta entidad paga facturas de luz, acomete pequeñas reparaciones y, sobre todo, mantiene vivo un patrimonio arquitectónico y humano para evitar que caiga en el olvido.

La labor de la asociación no se limita al mantenimiento. Decenas de voluntarios acompañan a las monjas al médico, leen para aquellas con problemas de visión y actúan como nexo con una sociedad que desconoce su vida diaria. “El apoyo humano es tan importante como el económico”, resumen desde la entidad.

Uso cultural antes que alojamiento

Su prioridad es clara: primero conservar las vocaciones religiosas, y después dar un uso cultural coherente a estos espacios. Por eso no terminan de ver con buenos ojos la idea de convertir los conventos en alojamientos juveniles, tal y como propone el Consorcio, aunque algunos ya están preparados para ello. “Las administraciones tienen muchos edificios en desuso que podrían destinar a eso”, sostiene Laura García, una de las responsables de la asociación.

Para financiar su labor, la entidad organiza cada verano actividadades para recaudar fondos y ahora difunden su programación de otoño promovida con el mismo objetivo. Laura García, junto a Maite López y Montse Guardia, además del coordinador del proyecto, Francisco Márquez, han presentado esta mañana las veladas de sábado en el convento de Santa Clara.

El impresionante patio del convento de Santa Clara ha servido de escenario para la presentación. Javier Longobardo

Actividades

Empiezan este sábado 13 de septiembre con la apertura de puertas y el concierto de Schola San Eugenio, de 20:00 a 23:00 horas de manera gratuita, para colaborar con el Ayuntamiento de Toledo en la celebración de la Noche del Patrimonio.

El resto de citas tiene un precio de 15 euros por persona, a modo de donativo, y dos pases: a las 19:30 y las 21:00 horas.

El día 20 de septiembre se ha programado una degustación de quesos de la Quesería Edén de los Montes de Toledo, maridados con vinos de la región. Se probarán varios quesos y tres caldos diferentes. Cada pase estará abierto a unas 50 personas.

El 27 de septiembre está prevista una cata de cervezas Trapistas y de abadías, producidas por monjes, que posibilitará degustar las cervezas de tres abadías diferentes, españolas y europeas.

Otro rincón del patio de Santa Clara.

El 4 de octubre la actividad se organiza en colaboración con la Cofradía de Investigadores de Toledo, que promoverá un concierto de música antigua a cargo de Camareta Musike, en la iglesia de Santa Clara. A las 19:00 horas.

El 11 octubre se podrá disfrutar de una visita guiada especial al convento con un miniconcierto de guitarra clásica con Roberto Cano. La duración total de la actividad es de una hora y media.

El 18 de octubre habrá una degustación de jamón cortado a cuchillo en vivo maridada con pan y vinos de la zona.

La programación cultural se cierra el 25 de octubre con un concierto, a las 18:00 horas, de Valle de Aguas, quien ofrecerá versiones de música pop.

Conferencias de temática conventual

La Asociación también retoma las conferencias de temática conventual, a cargo de historiadores del arte, divulgadores o académicos.

El jueves 18 de septiembre Ángel Santos, autor de una monografía sobre el convento de Santa Clara, divulgará la importancia de estos espacios en la historia de la ciudad.

El 9 de octubre la guía oficial y voluntaria de la asociación, Laura García, ofrecerá una conferencia sobre mujeres ilustres en los conventos de Toledo, como aperitivo de la presentación del libro que estaba preparando en colaboración con el historiador recientemente fallecido Paco García.

El 13 de noviembre el académico Eduardo Butragueño recorrerá la historia de los conventos de Toledo y sus vicisitudes en diferentes momentos históricos a través de la fotografía histórica, el patrimonio visual desde hace más de un siglo.

El ciclo se cerrará el 15 de diciembre con una conferencia dedicada a la Navidad y los conventos y que versará sobre Belenes, niños Jesús y costumbres en cada comunidad durante esas fechas especiales. El conferenciante se anunciará en próximas fechas.

Todas las citas se desarrollan en el salón de conferencias del convento, un lugar que normalmente no se puede visitar en el recorrido actual. Empiezan a las 19:00 horas.

Briconventos, costura, horticultura

Los talleres se mantienen "por aclamación". Habrá citas semanales de un día a la semana y dos horas de las siguientes disciplinas: horticultura, costura aplicada y bricolaje en conventos.

También se ofrecen talleres, con una periodicidad mensual, de ganchillo y bolillos, de fotografía con dos niveles, repostería conventual, pintura rápida, floricultura y cocina.

El precio mensual es de 25 euros para los asociados y de 30 euros para los no asociados.

Todas las actividades son impartidas por voluntarios y su fin último es ayudar a las monjas. "Nosotros no somos una empresa de organización de eventos, aquí nadie cobra. Lo hacemos de manera altruista y a fuerza de voluntarios implicados", recalcan.

La asociación anunciará las novedades de sus actividades y eventos a través de su página web y redes sociales. La reserva previa se realiza por Whatsapp en el teléfono 6331129 45 y las plazas son limitadas.

Los conventos de Toledo son Bienes de Interés Cultural (BIC) y forman parte del paisaje emocional de la ciudad. Conservarlos no es solo mantener edificios, sino también proteger su modo de vida y su legado. La asociación lo tiene claro: “Sólo pintar un patio cuesta más de 20.000 euros y las monjas no tienen fondos para poder afrontar su mantenimiento. Nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero no es suficiente. Necesitamos más socios y apoyo de las instituciones", concluyen.