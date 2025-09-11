Un barrio de Talavera de la Reina elaborará un bocadillo de chorizo de 100 metros: puedes ganar un viaje al comerlo

El barrio de Fray Hernando de Talavera de la Reina (Toledo) preparará un bocadillo de 100 metros de longitud con motivo de las fiestas del barrio. Una elaboración que incluirá premios para los comensales.

Según ha detallado a la agencia de noticias EFE el presidente de la Asociación de Vecinos 'Fran Hernando', Diego Hernández, será el cuarto año que preparan este "bocadillo gigante" para celebrar las fiestas.

En esta ocasión, para la elaboración del bocadillo se usarán 35 kilos de chorizo y 150 barras de pan, ya que se esperan más de 500 comensales.

"Hay mucha ilusión en el barrio para seguir haciendo crecer la longitud del bocadillo y poder optar a algún tipo de récord", ha reconocido.

Premios

Además, en el interior del bocadillo habrá premio, como un viaje a Tenerife para dos personas con todos los gastos pagados.

Asimismo, habrá otros premios menores para impulsar el comercio local, como vales para comprar en las tiendas de la zona.