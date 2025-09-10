Daniel Georges, CEO de Bolt: "Ya hemos hecho más de 1.200 viajes en Toledo, pero hemos tenido otras 2.000 solicitudes"

La llegada de Bolt a Toledo no ha sido, ni mucho menos, un desembarco tranquilo. La aparición de sus ya característicos coches verdes a finales de agosto ha agitado el sector del transporte en la ciudad, generando un conflicto abierto con el gremio del taxi, que denuncia una competencia desleal y presuntamente irregular.

Frente a estas acusaciones, el CEO de la compañía en España, David Georges, esgrime un argumento principal que repite como un mantra: el "vacío legislativo" que existe en Castilla-La Mancha y la inacción de la Junta de Comunidades para regular el sector, que insta a corregir. "El ciudadano es quien sale perjudicado. ¿Por qué un toledano no puede disfrutar de las mismas alternativas que un madrileño?", se pregunta.

En medio de esta tormenta, Georges mantuvo este mismo martes una reunión con responsables del Ayuntamiento de Toledo para exponer su postura y tender puentes. Justo después, atendió a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM para explicar, sin rodeos, por qué la plataforma decidió desembarcar en la capital regional y cuál es su versión sobre una polémica que ya se materializa en multas de la Policía Local a sus conductores.

P.- ¿Por qué Bolt ha considerado que Toledo es una ciudad atractiva para operar?



R.- Llevamos ya cuatro años trabajando en España y siempre buscamos oportunidades para expandirnos. Evidentemente, realizamos estudios de viabilidad, pero también, gracias a nuestra tecnología, sabemos dónde la gente quiere usar la app.

En ese sentido, Toledo era una de las ciudades donde veíamos que los usuarios locales abrían la app. Al estar tan cerca de Madrid, muchos toledanos que nos utilizaban allí llegaban a su ciudad e intentaban usarla, pero no podían.

Además, el turismo, que ha crecido bastante en los últimos años en Toledo, y también es un factor a tener en cuenta. Desde el punto de vista de la demanda estaba claro que había una necesidad de este servicio.

P.- Su compañía desembarcó el pasado 31 de julio en la ciudad asegurando que contaba con decenas de peticiones de los taxistas toledanos para colaborar. Sin embargo, la realidad es que a través de la app de Bolt no se pueden solicitar taxis, sino únicamente los VTC de color verde que pueden verse desde finales de agosto circulando por las calles de la ciudad. ¿Por qué ha pasado esto?

R.- Habíamos recibido solicitudes de varios taxistas a título individual, no a través de una asociación ni mediante un acuerdo formal. Muchos de ellos, además, disponen también de licencias VTC, lo cual es relativamente habitual. Entonces dijimos: "Hay demanda, hay taxis dispuestos a trabajar, lancemos con taxi". Y lo hicimos con una promoción muy atractiva, con un 0 % de comisión para los taxistas.

Inmediatamente después, y esto no es la primera vez que nos pasa en España, una de las asociaciones locales anunció prácticamente un boicot a Bolt. Dijeron: "Estamos en contra de las plataformas, no va a haber ningún taxista operando, etc.".

A partir de ahí, de los varios taxistas de Toledo registrados en Bolt solo llegó a activarse uno. Se conectó dos días y no realizó ningún servicio. No sé hasta qué punto influyó la posición de la asociación ni qué comunicación interna hubo.

"Miles de personas intentaban usar la aplicación de Bolt en Toledo sin encontrar vehículos"

A mediados de agosto, con el servicio lanzado, las expectativas no se estaban cumpliendo, mientras miles de personas intentaban usar la aplicación sin encontrar vehículos. No podíamos dar servicio.

Por eso, a finales de agosto, tras contactar con algunas flotas de VTC y también con taxistas que tenían licencias VTC, decidimos incluirlas para poder atender la demanda.

P.- Según consta en el Ministerio de Transportes, una misma empresa con sede en Alcorcón ha domiciliado 30 vehículos VTC en un edificio de oficinas de la ciudad. ¿Cuántos coches de Bolt operan actualmente en Toledo?

R.- Esa flota en particular tiene 30 licencias de VTC, pero no me consta que estén todas activas. A día de hoy hay unos 12 o 13 VTC trabajando en Toledo, no solo de esa flota, también de taxis registrados que se han activado.

P.- ¿Ese número va a crecer próximamente?

R.- Desde el lanzamiento de Bolt en la ciudad, hace alrededor de 10 días, se han realizado entre 1.200 y 1.500 viajes. Sin embargo, lo preocupante es que ha habido unas 2.000 solicitudes que no hemos podido cubrir por falta de vehículos.

Hasta cierto punto es normal que esto ocurra cuando se lanza un servicio, más si cabe con lo politizado que está este tema y con la difusión que ha tenido. Es normal no poder cubrir la demanda en las primeras semanas.

Daniel Georges durante la entrevista concedida a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM. Javier Longobardo

P.- Los taxistas denuncian que Bolt está operando de manera irregular en Toledo ya que sus VTC, pese a que tienen licencia únicamente para realizar trayectos interurbanos, también hacen carreras sin salir de la ciudad de Toledo. ¿Qué tiene que decir al respecto?

Lo primero es que, desde el punto de vista legal, Bolt no comete ninguna ilegalidad. Al final, somos una plataforma que intermedia entre usuarios y taxis o VTC. Son los autónomos o empresas titulares de esas licencias los responsables de prestar el servicio.

Respecto a las VTC, desde Bolt entendemos que existe un vacío regulatorio. El conocido "decreto Ábalos" delegó las competencias del sector en las comunidades autónomas, pero en Castilla-La Mancha todavía no hay regulación.

Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado sentencias que exigen reglas proporcionales entre taxi y VTC, algo que tampoco se está cumpliendo.

Por tanto, el problema no se limita al ámbito urbano o interurbano: hay una inseguridad jurídica que afecta tanto al taxi como a la VTC. En nuestra opinión, no se está incurriendo en ninguna ilegalidad.

"En ausencia de regulación, las multas probablemente puedan anularse"

P.- Sin embargo, la Policía Local de Toledo está multando a los VTC que operan rotulados con la marca Bolt por realizar estos servicios urbanos. ¿Qué cree que ocurrirá con estas sanciones?



R.- Como he comentado, las sanciones van dirigidas a las flotas que prestan el servicio. Entiendo que los servicios jurídicos de nuestros colaboradores están trabajando en recurrirlas, porque en ausencia de regulación esas multas probablemente puedan anularse. Es una muestra más de la necesidad de que la Junta actúe y aporte seguridad al sector.

P.- Este mismo martes se ha reunido con representantes del Ayuntamiento de Toledo. ¿Cuál ha sido el objetivo de ese encuentro?

R.- Cuando lanzamos el servicio, siendo conscientes de la situación de vacío regulatorio en Castilla-La Mancha y de que iba a generar debate, actuamos con responsabilidad. Enviamos comunicaciones al Ayuntamiento, tanto cuando íbamos a lanzar con taxi como cuando íbamos a hacerlo con VTC.

Sin embargo, es posible que, por las fechas de agosto y por la falta de regulación autonómica, al Ayuntamiento de Toledo le haya pillado por sorpresa la llegada de Bolt a la ciudad. La reunión de este martes ha sido por cortesía, para ponernos a disposición del Consistorio y garantizar una comunicación fluida.

"No venimos a meter 5.000 coches en Toledo, pero el ciudadano merece tener las mismas alternativas que en Madrid, Málaga o Murcia"

Nuestro mensaje es claro: hay un vacío regulatorio y el Ayuntamiento no puede hacer nada, no puede regular en ausencia de un corpus normativo por parte de la Junta.

El siguiente paso debe darlo el Gobierno de Castilla-La Mancha para otorgar, como ya ha ocurrido en casi todas las comunidades, seguridad jurídica al ciudadano, que merece tener las mismas alternativas que en Madrid, Málaga o Murcia.

P.- ¿Han solicitado ya desde Bolt un contacto formal con la Junta de Comunidades para reclamar esa regulación del sector VTC?

R.- Tenemos una reunión solicitada, pero todavía no hemos recibido confirmación. No hay que reinventar la rueda: simplemente dar seguridad jurídica, como en otras comunidades.

Sabemos por la prensa que están manteniendo conversaciones con el sector del taxi, pero nosotros mantenemos la mano tendida.

P.- Los taxistas de Toledo denuncian provocaciones por parte de algunos conductores de Bolt. ¿Se están produciendo incidentes entre taxis y VTC en la ciudad?

R.- Desde Bolt rechazamos cualquier tipo de conflicto. Para ponerlo en perspectiva: trabajamos en 60 países y en 600 ciudades, en la gran mayoría con un modelo mixto de colaboración entre taxis y VTC. En España también. Tenemos más de 3.000 taxis trabajando con nosotros, incluidos algunos de Toledo.

"Sabemos que en Toledo se han producido incidentes, pero no debemos entrar en eso"

Llamamos a la calma y condenamos cualquier altercado. Sabemos que en Toledo se han producido incidentes, como coches VTC que han sido parados por taxistas, pero no debemos entrar en eso.

El problema real es la ausencia de regulación. No entendemos por qué la Junta, después de ocho años, no ha legislado, pese a tener incluso un borrador en 2021. El ciudadano es quien sale perjudicado. ¿Por qué un toledano no puede disfrutar de las mismas alternativas que un madrileño, un murciano o un malagueño? Ahí está el problema, no en las tensiones puntuales entre un taxista y un conductor de VTC.