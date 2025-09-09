Yepes (Toledo) celebra sus fiestas en honor al Cristo con tres encierros, orquestas, pólvora y devoción

La localidad toledana de Yepes se prepara para vivir su celebración más esperada: las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Del 11 al 15 de septiembre y el 20 del mismo mes, la tradición y la devoción se apoderan de este municipio cuyas calles respiran un ambiente festivo único en la provincia.

Aprovechamos esta víspera para hablar con el alcalde, Tomás Manuel Arribas, que en declaraciones a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM destaca la participación vecinal durante estos días. "Todo el pueblo se vuelca en hacer una feria mejor".

Las Fiestas del Cristo arrancan este jueves con el emblemático "cobetazo" donde los fuegos artificiales marcan el pistoletazo de salida y además se reparte el tradicional pañuelo rojo (color del escudo de Yepes) a los allí presentes.

Encierro infantil en Yepes. Ayuntamiento

Desde el ayuntamiento han puesto un especial énfasis en los más pequeños con actividades como la diana infantil, los encierros con bueyes, los toros de fuego de chispas. "Tratamos de que los niños sean partícipes de las tradiciones de nuestro pueblo", subraya Arribas.

Por la tarde, el desfile de carrozas y el concurso de carros de peñas darán paso al acto de coronación de la Reina, Rey y las Damas que representarán a la juventud del pueblo y que se convierten en auténticos embajadores de la celebración. El primer día concluirá con la ofrenda floral, la pólvora y la verbena popular.

Reina, Damas y Rey de las fiestas de Yepes. Ayuntamiento

El viernes, día del Cristo, será el epicentro de las fiestas gracias a la función religiosa y el vino español ofrecido por las bodegas locales y el consistorio que será amenizado por una banda de música. Por la noche, tras la solemne procesión, comenzará la ininterrumpida "secuencia" formada por una orquesta, discoteca móvil y diana floreada por las calles que se repetirá durante tres días.

A las ocho de la mañana llega la esperada "rastreada", un espectáculo donde se sueltan miles de cohetes rastreros que dan inicio a una suelta de reses.

El fin de semana continúa con un segundo encierro el sábado por la tarde y otra verbena por la noche. El domingo 15 tendrá lugar el tercer y último encierro que se suma a un divertido 'Grand Prix' para las peñas. La orquesta y la tradicional chocolatada pondrán el broche final.

A estas tradiciones se suman novedades como la Fiesta de Polvos Holi, que se celebra al amanecer del lunes con un DJ en la Plaza Mayor. Además de las bolsitas de polvos de colores, los concejales del ayuntamiento disparan "extintores de 40 kilos de polvo desde el balcón consistorial", explica el alcalde.

Paella benéfica

La solidaridad de Yepes se muestra con su paella benéfica del lunes 16 cuya recaudación "se destinará este año a la restauración del campanario del convento de las Madres Carmelitas", señala Arribas.

El fin de la semana grande llegará con una traca final en la Plaza Mayor aunque las fiestas rematarán de forma definitiva el 20 de septiembre con el concurso de guisos conocido como "Las Giras".

Para el alcalde, el momento más especial es la renovación de votos al Cristo, nombrado alcalde perpetuo del municipio. "Le pido por todo mi pueblo", confiesa Tomás.

Con el fin de garantizar el buen desarrollo de las fiestas, se ha establecido un importante refuerzo policial y de seguridad privada. Además, se instalará un Punto Violeta.

Por último, Arribas invita a visitar Yepes en estos días. "Somos un pueblo muy hospitalario, con venir a la plaza es suficiente", alega.