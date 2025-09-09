Venden por 4,5 millones el edificio de la residencia 'Parque Gavilanes' en la carretera de Madrid

La conocida residencia de mayores ‘Parque de Gavilanes’, situada a solo 10 kilómetros al norte de Toledo, está en venta por 4,5 millones de euros, según un anuncio publicado en el portal inmobiliario Idealista. El inmueble, gestionado actualmente por la empresa DomusVi, ofrece múltiples posibilidades de uso gracias a su licencia “hotelera” y “residencial”.

La residencia se encuentra en la carretera de Madrid, en un enclave privilegiado próximo a Toledo, una ciudad con gran atractivo turístico y escasez de suelo disponible. La finca, propiedad de un fondo de inversión y gestionada por la inmobiliaria Akris, cuenta con una superficie construida de 6.000 metros cuadrados sobre una parcela de 15.000 metros cuadrados.

El conjunto está formado por un edificio principal de cuatro plantas y 20 bungalós pareados, todos en planta baja, ideales para diversos proyectos residenciales o turísticos.

Interior de una de las dependencias del inmueble.

Licencia hotelera

Uno de los principales atractivos del inmueble es su licencia de uso hotelero y residencial, que permite su explotación como hotel sin necesidad de cambiar la calificación urbanística, según destacan desde Akris Inmobiliaria. Esto abre la puerta a distintos modelos de negocio en un entorno altamente turístico como Toledo.

Actualmente, la finca está alquilada a DomusVi mediante un contrato que vence en abril de 2029, con una renta mensual de 20.000 euros. La venta se puede realizar antes de la finalización del contrato respetando el derecho de tanteo de DomusVi, lo que garantizaría la continuidad del servicio asistencial para personas mayores, sin afectar la atención habitual.

Anuncio inmobiliario.

Buena accesibilidad

La publicación del anuncio ha generado un notable interés en el mercado inmobiliario. Según Akris, ya se han recibido dos ofertas, una de ellas firme, aunque ambas por debajo del valor esperado dada la singularidad y potencial del activo.

‘Parque de Gavilanes’ es una dotación muy conocida en la provincia de Toledo, especialmente por su proximidad a la A-42 y al parque comercial La Abadía. A lo largo de los años, ha atendido a numerosos mayores de diferentes municipios, consolidándose como un referente en servicios residenciales para la tercera edad en la región.