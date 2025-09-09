El TSJCM tumba la RPT de Tolón en el Ayuntamiento de Toledo que premiaba "arbitrariamente" a trabajadores

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha desestimado el recurso de apelación del Ayuntamiento de Toledo y ha confirmado la anulación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada en marzo de 2021 por el anterior equipo de Gobierno, liderado por la entonces alcaldesa socialista Milagros Tolón.

La sentencia, fechada el 25 de julio y dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, da la razón a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que denunció la vulneración del derecho a la negociación colectiva.

El tribunal, ha informado el sindicato en una nota de prensa, reprocha al Consistorio que no facilitara al sindicato la documentación con la suficiente antelación, que omitiera informes esenciales de Secretaría e Intervención y que actuara sin la "buena fe" que debe regir cualquier proceso negociador.

Incremento salarial

Más allá de la ausencia de negociación, CSIF inició el procedimiento judicial porque aquella modificación de la RPT suponía "un incremento salarial encubierto para determinados funcionarios de manera concreta", lo que a su juicio generaba una discriminación dentro de la Corporación municipal al "premiar arbitrariamente" a algunos empleados.

De este modo, el TSJCLM ratifica la sentencia dictada el 8 de septiembre de 2022 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Toledo, que ya había dado la razón al sindicato. El Ayuntamiento decidió recurrir entonces alegando que los retrasos en la entrega de documentación fueron "parciales, circunstanciales e irrelevantes" por problemas técnicos, algo que ha quedado rechazado por los magistrados.

Desde CSIF han celebrado este nuevo reconocimiento judicial porque subraya que la negociación colectiva "no es un mero trámite de audiencia, sino un proceso profundo que requiere la facilitación mutua de información necesaria para su eficacia y siempre con vistas a la mejora de los servicios públicos municipales".