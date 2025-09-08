Santa Cruz del Retamar pide un nuevo colegio en Toledo y la Junta mira al Ayuntamiento: "Necesitamos suelo apto"

El delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha respondido este lunes a la concentración que han llevado a cabo decenas de vecinos de Santa Cruz del Retamar (Toledo) a las puertas del Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, exigiendo la construcción de un nuevo colegio ante la situación en la que se encuentra el CEIP Nuestra Señora de la Paz.

Gutiérrez ha criticado lo que ha calificado de "inacción" del Ayuntamiento del municipio para facilitar suelo "apto" para construir la nueva infraestructura. En este sentido ha señalado que continúan "a la espera" de que se resuelvan los trámites urbanísticos necesarios.

El delegado ha señalado que el alcalde de la localidad, el 'popular' Ángel Martín, "sabe desde 2022 que lo que se necesita para construir ese colegio" y que desde entonces "no hay cambio de criterio ni nuevas exigencias".

"No valen excusas absurdas, lo conoce y no ha hecho nada", ha insistido Gutiérrez, quien ha apuntado que el regidor "prioriza intereses partidistas" por encima de la gestión municipal.

De ahí que haya invitado a los vecinos que se han desplazado a Toledo a pedir el nuevo colegio a "reivindicarlo a las puertas del Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar".

Situación del instituto

El estado del CEIP Nuestra Señora de la Paz fue llevado el pasado jueves al pleno de las Cortes regionales por parte del Partido Popular. En su iniciativa, los 'populares' denunciaban que los alumnos de 5º y 6º de Primaria llevan varios años recibiendo clase en la Casa de la Cultura del municipio.

Además, denunciaban que los niños que permanecen en el colegio, tienen que utilizar unos baños situados fuera del edificio y que además están apuntalados.