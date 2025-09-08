La construcción de una nueva vía permitirá que circulen más entre Illescas y Madrid

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) invertirá 5,1 millones de euros en la estación Illescas (Toledo) para que pueda acoger más trenes lanzadera con Cercanías Madrid.

La entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes acaba de licitar dicha actuación que comprende dotar a la estación toledana de una nueva vía para este tipo de convoyes que conectan Illescas con el municipio madrileño de Humanes, donde hay acceso al servicio de Cercanías de la capital.

Esta nueva vía se construirá al norte del edificio de viajeros, es decir, entre el aparcamiento y el andén principal que también se extenderá en sus dos extremos.

Por otro lado, se renovará la actual vía 1 con traviesas nuevas para agilizar el paso de los trenes de larga distancia.

En cuanto al trazado de la vía 3, se desplazará alrededor de un metro, se instalarán un desvío y dos escapes y se eliminará el actual andén central. Además, este proyecto, que se enmarca dentro del Plan de Cercanías de Madrid, contempla el despliegue de nuevos equipos de señalización.

Proyecto de electrificación

Desde Adif aseguran que "están trabajando en la redacción del proyecto de electrificación del tramo de línea ferroviaria de 15 km" que conecta Illescas con Humanes. Una vez el proyecto esté terminado "se licitarán los trabajos de tendido de catenaria que aporte energía a los trenes para circular".

Este sistema de cables aéreos suministraría la energía eléctrica necesaria para que los trenes de Cercanías puedan circular más rápido y de una forma más eficiente al no depender de los trenes de combustión diésel.