Jesús Pérez, alcalde de Los Yébenes: "Ampliaremos el polígono industrial entre 150.000 y 200.000 m²"

Todo está listo para que Los Yébenes (Toledo) celebre sus Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de Finibusterre. Entre el 10 y el 14 de septiembre, este municipio de la comarca de los Montes de Toledo vivirá sus días más especiales del año y recibirá a decenas de visitantes.

Por este motivo, su alcalde, Jesús Pérez, ha abierto las puertas de su despacho a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM y ha repasado no solo las novedades en la programación, sino los retos que tiene su pueblo por delante. Las grandes obras como la construcción de la nueva depuradora o de la Plaza del Siglo XXI, la ampliación del polígono industrial o los hallazgos arqueológicos descubiertos este verano en La Chorrera son algunas de las actuaciones que marcarán el futuro de la localidad.

Con tono pausado y convencido, reconoce que Los Yébenes posee un sector primario y un tejido industrial consolidados, por lo que más allá de seguir apostando por ellos la estrategia tiene que pasar por desarrollar "la tercera pata" económica de la localidad, el turismo y el sector servicios.

Pregunta. Acabamos de superar el ecuador de su segunda legislatura como alcalde. ¿En qué estado se encuentra la ejecución de los grandes proyectos que incluyó en su programa electoral?

Respuesta. Tenía claro que lo más urgente para nuestro pueblo era tener una nueva depuradora. Estábamos en una situación crítica, ya con sanciones permanentes, y era algo que a mí me tenía obsesionado. Las obras empezaron en el mes de septiembre del año pasado y avanzan a buen ritmo. Si contamos con que el plazo de ejecución es de 18 meses a los que hay que sumar tres de puesta en marcha, espero que para el verano próximo de 2026 tengamos esta instalación, totalmente necesaria para nuestro pueblo, en funcionamiento. Y la verdad es que me quita un peso de encima. Creo que, de cara a nuestra población y a las industrias, es un tema muy importante para seguir desarrollando más proyectos empresariales.

"El 70 % de los compromisos adquiridos en el programa electoral ya los hemos cumplido o están en proceso"

La otra obra importante para esta legislatura es la construcción de la Plaza del Siglo XXI. Está prácticamente ultimada para poder sacar el proyecto a licitación y en los próximos meses sacaremos adelante el proyecto con la idea de que también esté terminada durante el año 2026.

P. ¿En qué punto de cumplimiento sitúa su programa electoral?

R. En el organigrama que confeccioné al principio de legislatura, encomendé a uno de los concejales que se encargara de hacer un seguimiento por áreas. En el último encuentro que tuvimos me dijo que todos los compromisos que adquirimos con los vecinos en las elecciones municipales de 2023 los llevamos bastante avanzados. Todos los concejales están trabajando muy bien y creo que vamos a llegar al final de esta legislatura cumpliendo el cien por cien de ellos.

P. ¿Manejan una cifra aproximada?

R. Calculo que estamos por encima del 70%. Hay que tener en cuenta que además de estas grandes actuaciones que he mencionado hemos ejecutado otras obras que quizás no son tan ambiciosas pero también son necesarias. Por ejemplo, hemos remodelado la Fuente Nueva —dándole un enfoque prácticamente como el que tenía en su día— y ahora estamos cambiando toda la pista del pabellón polideportivo. Cuando terminen las fiestas, también vamos a hacer un plan de asfaltado de calles bastante importante que ya tenemos adjudicado.

Y todo esto teniendo en cuenta todos los inconvenientes que tienen este tipo de expedientes, que se alargan en el tiempo porque los procedimientos administrativos son lentos.

P. ¿Qué tal llevan la planificación de los presupuestos para 2026?

R. Estamos trabajando en ello. Después de las fiestas tendremos un borrador con las líneas maestras para el próximo año. Para esta y otras cuestiones, este año hemos contratado a una interventora a jornada completa y nos está ayudando bastante.

"Tenemos la intención de aprobar el presupuesto para 2026 en noviembre. Rondará los 8 millones de euros"

La idea es aprobar las cuentas a finales de noviembre para que entre en vigor el 1 de enero. El presupuesto sin ultimar rondará los 8 millones de euros, encaminados principalmente a arreglos de acerados y obras menores, además de continuar con la Plaza del Siglo XXI.

De manera paralela, estamos trabajando con la Junta en la cesión de varios tramos de la antigua travesía de la CM-4017, carretera Mora-Horcajo de los Montes, que supondrá una inversión de alrededor de un millón de euros en asfaltado y acerado hasta la zona del colegio San José de Calasanz.

P. Los Yébenes cuenta con un tejido industrial bastante fuerte para un pueblo de 5.753 habitantes, según los datos recogidos por el INE en 2024. ¿Tienen prevista alguna ampliación de suelo industrial?

R. El tejido industrial que tenemos es motivo de orgullo gracias a los empresarios que han apostado por nuestro municipio. Es una situación que vivimos con normalidad pero cuando hablo con alcaldes de otros municipios lo que más les llama la atención es la cantidad de industrias que hemos conseguido consolidar.

Sobre esto, hemos aprobado una modificación puntual para calificar como industrial todo el suelo que nos quedaba en el polígono. Se publicó a principios del mes de agosto y ya ha entrado en vigor.

Una vez hecho esto, hemos contratado un equipo de ingenieros y abogados especializados en urbanismo que están trabajando para preparar otra modificación de las normas y declarar nuevas zonas como suelo industrial.

Jesús Pérez con el cartel de la campaña puesta en marcha para prevenir la sumisión química durante las fiestas.

La idea es disponer de más terreno porque tenemos bastantes peticiones de empresas. En principio, hablamos de ampliar el polígono industrial entre 150.000 y 200.000 metros cuadrados.

P. En los últimos meses, su municipio también ha sido actualidad por otro tema menos agradable, el robo de cable de cobre tanto en la línea de AVE como en la que abastece de electricidad al pueblo. El verano pasado, incluso llegó a publicar un bando alertando de que los robos ponían en riesgo el suministro eléctrico del pueblo. ¿Cómo está ahora la situación?

R. Llevamos unos meses más tranquilos en ese sentido. Es cierto que tuve que hacer varios bandos pidiendo la colaboración de cualquier persona que viese algún movimiento extraño en la línea porque la compañía suministradora nos había expresado su preocupación por el abastecimiento.

Al final, ellos tomaron la decisión de sustituir la línea de cobre en un tiempo récord por conductores de aluminio. Este material pesa muy poco, no es atractivo para el robo y una vez que cambiaron todo el tramo, los robos han cesado.

P. Quizá la gran noticia de este verano ha sido los buenos resultados de la segunda campaña arqueológica en La Chorrera. ¿Qué supone este hallazgo?

R. Estoy muy contento porque ha sido sorprendente. Yo mismo me he criado en esa zona y nunca imaginé la magnitud de lo que había bajo la tierra. Arturo Ruiz-Taboada, el arqueólogo encargado de la excavación, estaba convencido de que, además de los seis abrigos con pinturas rupestres esquemáticas que ya sabíamos que existían, debía haber algo más, y así ha sido.

"El Montón de Trigo y La Chorrera colocan a Los Yébenes en el mapa de los yacimientos arqueológicos"

En esta primera campaña de excavación ha aflorado una estructura de entre 5.000 y 6.000 años de antigüedad que data entre el megalítico y el calcolítico. Es un semicírculo de unos 40 metros que rodea un túmulo central, probablemente usado para rituales o enterramientos. También han aparecido enterramientos y un menhir de unos cuatro metros.

Con este hallazgo y el poblado de la Edad del Bronce descubierto en el Montón de Trigo, Los Yébenes se coloca en el mapa de yacimientos arqueológicos. Creo que será clave para completar nuestra apuesta turística. Tenemos un sector primario consolidado, un sector industrial muy fuerte y teníamos que trabajar en esa otra pata, la de los servicios y el turismo.

P. En pocos días, el 10 de septiembre, comenzarán las Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de Finibusterre. ¿Cómo se viven en su pueblo?

R. Pues con mucha ilusión porque ponemos todo el cariño dentro de las limitaciones de presupuesto. A lo mejor la gente no lo sabe, pero desde la pandemia los costes se han multiplicado y aun así traemos orquestas de nivel y cuidamos mucho la programación.

Este año las fiestas coinciden con fin de semana, lo que facilita la participación. De todas maneras pediría a los vecinos que entiendan que la importancia de las fiestas depende de nosotros mismos: si salimos, si participamos, si las vivimos, serán grandes. Solo con programación no basta, las fiestas las hacen grandes las personas.

Estamos con los últimos detalles y aunque pueda haber errores, lo hacemos con mucha entrega. El objetivo es vivir intensamente desde la mañana hasta la madrugada.

"Con la programación no basta, las fiestas las hacen grandes las personas. Por eso pido a la gente que participe"

P. Desde hace varios años, Los Yébenes cuenta con un recinto ferial que acoge la mayoría de los actos. ¿Cree que hay margen de mejora en esta cuestión?

R. El recinto ferial todavía no ha llegado a su situación ideal. Ahora mismo, la feria se reparte entre el ferial y puntos del casco histórico, donde programamos sesiones de vermut o tardeo. Cuando tengamos la nueva Plaza del Siglo XXI, con sus 16.000–17.000 m², tendremos un espacio más que permitirá concentrar toda la feria en mejores condiciones.

P. Por último, ¿qué diría tanto a los yebenosos como a los visitantes que estos días visiten su pueblo?

R. Simplemente, me gustaría desear a los vecinos unas felices fiestas, que todo transcurra con tranquilidad, que disfrutemos y que sirvan para retomar con fuerza el otoño y el invierno.