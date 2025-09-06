Toledo se prepara para la Navidad pese a seguir en verano: adjudican la instalación de la pista de hielo

Aunque el verano aún no ha terminado, el Ayuntamiento de Toledo ya ha comenzado la organización de las próximas fiestas navideñas. Una de las primeras decisiones ha sido la adjudicación del contrato para la instalación de la tradicional pista de hielo, que este año volverá a ubicarse en el paseo de Sisebuto.

La empresa Carpas Madrid ha obtenido la concesión al ser la única licitadora. El contrato, valorado en 33.900 euros, cubre dos campañas y supera con creces los 14.000 euros al alza solicitados por el Ayuntamiento. Esta compañía cuenta con amplia experiencia en la ciudad, ya que ha gestionado esta instalación en ediciones anteriores.

En la pasada, el consistorio había planeado ubicar la pista en el paseo de Recaredo, pero la empresa adjudicataria desistió. Esto hizo que la pista no se instalara en ese lugar y finalmente se trasladara al paseo de Sisebuto. Para evitar futuros problemas, el gobierno local ha adelantado la planificación y ha dado luz verde al contrato tres meses antes.

La pista tendrá una superficie de 600 metros cuadrados y abrirá al público del 21 de noviembre al 15 de enero. Su emplazamiento no se verá afectado por las obras en el entorno de La Vega, que no se trasladarán a esa zona hasta después de las fiestas, sin interferir en el montaje ni en la actividad.

El horario de apertura será de 11:00 a 23:00 horas, aunque el adjudicatario podrá modificarlo en días festivos clave como el 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 y el 6 de enero.

El resto de la programación

Además de este elemento atractivo, el Ayuntamiento está preparando otras propuestas para la programación navideña. Aunque el contrato para el desfile de la cabalgata de los Reyes Magos aún no se ha licitado, ya se ha aprobado un gasto de 32.065 euros para los servicios de apoyo al evento. También se prevé la instalación de mercados temáticos y la siempre esperada iluminación artística.