A la venta una espectacular finca en los Montes de Toledo con siete viviendas, coto de caza y centro ecuestre

Finca en venta en los Montes de Toledo. Foto: Idealista.

El mercado inmobiliario ofrece una oportunidad de negocio para los que busquen una inversión que les permita conjugar la rentabilidad con una vida en plena naturaleza. Se trata de una finca puesta a la venta en Los Montes de Toledo, a hora y media de Madrid, que tiene un precio de salida de 15 millones de euros.

Esta imponente propiedad de 1.500 hectáreas cuenta con multitud de activos que la convierten en un producto inmobiliario atractivo, tal y como se desprende de su anuncio en Idealista. El más llamativo es una imponente casa principal de siete dormitorios, así como un salón de celebraciones para eventos con bar y una gran chimenea central.

Las construcciones se completan con otras seis viviendas para personal, varias naves y un centro ecuestre compuesto por varias cuadras, instalaciones de doma y dos picaderos.

La finca está dividida en 873 hectáreas de monte, 163 de olivos y almendro de regadío y 428 de tierra de secano.

Además, posee un coto de caza mayor y menor con especies como ciervo, corzo, jabalíes, paloma, faisán, zorzales, conejo, liebre, perdiz roja, tórtola y codorniz.

El suministro de agua, tanto para agricultura como para los animales está garantizado gracias a los seis embalses que se nutren de diferentes manantiales de agua y la existencia de dos pozos.

Por último, también está incluido en el precio una cosechadora, rulo, cuatro tractores, dos remolques, un esparcidor de estiércol, una cargadora telescópica, cinco arados, sembradora y cuba de agua de 12.000 litros y sembradora