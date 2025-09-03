Miguel Esteban (Toledo) corona a la Reina de la Mancha este fin de semana durante sus fiestas

Miguel Esteban (Toledo) se prepara para sus cinco días más grandes del año. Del 5 al 10 de septiembre la localidad toledana se transformará en un referente festivo en la región con motivo de su feria y fiestas en honor a su patrona la Virgen del Socorro.

Dentro de la amplia programación destaca la 55ª edición del certamen de la Reina de La Mancha que contará con la participación de más de 30 municipios y el concierto de Seguridad Social.

El alcalde, Marcelino Casas, afronta sus terceras fiestas en lo que es su primera legislatura como regidor del municipio. "Esta feria no se prepara en un par de semanas, llevamos trabajando muchos meses", asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM.

Cartel de las fiestas de Miguel Esteban 2025. Ayuntamiento de Miguel Esteban

Los migueletes y migueletas afrontan con mucha ilusión esta feria que dará inicio oficialmente este jueves aunque será el sábado cuando se celebre el acto central: la 55ª edición del certamen de la Reina de La Mancha.

La Reina de las Fiestas 2025, Nerea Checa, y sus Damas de Honor, Carolina Sánchez, María Patiño y Paula Ortiz serán las representantes de Miguel Esteban en este certamen que "homenajea la figura de la mujer y que llevamos prácticamente más de 50 años haciendo", resalta el alcalde.

Presentación de las fiestas. Ayuntamiento de Miguel Esteban

Los alcaldes o alcaldesas y las reinas de más de 30 pueblos de Castilla-La Mancha se congregarán este fin de semana en "una jornada de hermanamiento que, además de su valor cultural, supone un gran motor económico para el Miguel Esteban", destaca Marcelino Casas.

"Estoy seguro de que durante estas fiestas nos visitarán 2.000 o 3.000 personas, ya sean de otras localidades o migueletes que viven fuera por trabajo", manifiesta.

Otro de los momentos memorables de esta feria 2025 en honor a la Virgen del Socorro será el pregón que este año correrá a cargo de la migueleta Beatriz Patiño Lara, directora del Museo Nacional de Artes Escénicas de España en Almagro.

Un programa completo hasta el Día de las Calderetas

Tras la celebración de la Reina de La Mancha, el lunes 8 de septiembre será el día de la Virgen que comenzará con la tradicional misa solemne y por la tarde, antes de la procesión, "todo el mundo se va al parque a comer, bailar y disfrutar con la familia y amigos", reseña el alcalde.

Como broche final, 'Seguridad Social', el grupo referente dentro de la Movida de los 80 y del rock español, ofrecerá un concierto a todos los vecinos. El martes 9 de septiembre, "lo llamamos el día de los toros", contará con un festejo taurino por la tarde.

Las fiestas concluirán el miércoles con el concurso gastronómico conocido como el 'Día de las calderetas'. "Hemos recuperado esta bonita tradición que es la mejor despedida de las fiestas", subraya el regidor de Miguel Esteban.

Después de todo, Casas pide "a la Socorrilla que nos ayude, que no haya ningún incidente y que el tiempo nos deje disfrutar".

Finalmente, el alcalde hace un llamamiento y "animo a todo el mundo a que se acerque a Miguel Esteban y disfruten de nuestro certamen de la Reina de La Mancha y de todas las actividades culturales, conciertos musicales, citas gastronómicas y eventos religiosos".