El famoso 'Ongombo' de 'La que se avecina' y su pareja se compran una casa en este pueblo de Toledo

Ricardo Nkosi, actor de la exitosa serie 'La que se avecina' y Raphaella Gabrielle De Souza, bailarina y actriz del musical 'El Rey León'.

Illescas (Toledo), uno de los municipios con mayor crecimiento económico y demográfico de España de los últimos años, ha sumado dos nuevos vecinos: El actor Ricardo Nkosi conocido por su papel en la exitosa serie televisiva 'La que se avecina' y su pareja; la bailarina y actriz del musical 'El Rey León', Raphaella Gabrielle De Souza.

La pareja de artistas ha elegido Illescas como el lugar donde establecer su nuevo hogar. Así lo ha compartido en sus redes sociales la inmobiliaria local Buy House, encargada de la operación.

De Ricardo y Raphaella destacan lo "muy amables y cercanos" que han sido en esta adquisición de una vivienda donde también ha participado el vendedor y constructor José Luis Serrano.

Este movimiento es un reflejo de la tendencia cada vez más fuerte de buscar residencia fuera de las grandes ciudades. En este caso, la cercanía de Illescas con Madrid (tan solo 35 kilómetros) la ha erigido como una de las mejores opciones para aquellos que buscan calidad de vida sin renunciar a la proximidad con la capital de España.

Además de esta corta distancia con Madrid, el municipio toledano ha implantado grandes y modernas zonas residenciales que cuentan con todo tipo de servicios e infraestructuras como por ejemplo el barrio del Señorío de Illescas. Motivos que han llevado al actor de 'La que se avecina' y a la bailarina del 'El Rey León' a decantarse por esta ciudad toledana.

Eso, unido a la llegada de grandes empresas del comercio electrónico y la logística, ha provocado la llegada de una gran cantidad de trabajadores. A este respecto, en el año 2001 el municipio toledano contaba con poco más de 12.000 habitantes; sin embargo, en la actualidad ya supera los 32.000 vecinos.

Este modelo de crecimiento demográfico y económico también se está produciendo en otras zonas de Castilla-La Mancha cercanas a Madrid como el Corredor del Henares en la provincia de Guadalajara que se encuentra en pleno proceso de expansión.