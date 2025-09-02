El Gobierno invertirá 27 millones de euros en la carretera que une Toledo con Madrid y Ciudad Real

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la licitación de un contrato valorado en 27 millones de euros para la conservación y explotación de la carretera que une Toledo con Madrid y Ciudad Real.

En total, incluye los 138 kilómetros de vía que discurren por la provincia de Toledo, de los que 57 son de autovía y el resto de carretera convencional.

De esta manera, los tramos concretos son el trazado de A-42 comprendido entre el kilómetro 30 (Casarrubuelos) y el 77 (Burguillos), el de la N-401 entre Burguillos de Toledo (km 79) y el límite con la provincia de Ciudad Real (km 149), así como varios tramos de la N-401 entre los kilómetros 49 y 111.

Junto a estas carreteras, también será objeto del contrato la mejora del drenaje longitudinal entre los km 56,286 al 57,550 de la autovía A-42.

Duración del contrato

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, la duración del contrato es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

En él se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para "mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos. Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones", han detallado desde la Delegación.