Velasco, concejal de Turismo en Toledo: "Por primera vez tendremos una herramienta para poder sancionar"

José Manuel Velasco, concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, se ha convertido en el artífice de la primera gran ordenanza para regular el turismo en Toledo. Se trata de un tema especialmente sensible que nadie se atrevía a abordar, pero Velasco parece satisfecho, a juzgar por el semblante relajado con el que recibe a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM.

A pocos días de que finalice el plazo de alegaciones, y con la vista puesta en su aprobación definitiva en el Pleno de septiembre, el edil del PP analiza las claves de una normativa pionera que busca fomentar la convivencia en el Casco Histórico. Su objetivo es equilibrar la principal industria de la ciudad con la vida de sus vecinos. Queda por ver cómo se ejecuta, se aplica y, llegado el caso, se sanciona.

Pregunta. Lleva días siendo protagonista de la actualidad a nivel nacional como pionero en la regulación del turismo en España, ¿cómo lo encaja?

Respuesta. Es verdad que estamos siendo pioneros, pero de una necesidad que llevaba años ahí. Además, creo que Toledo, por el tipo de ciudad que es y por la forma de vida que tiene, lo necesitaba. El sector turístico es un sector económico tremendamente importante para nosotros y para muchas familias de Toledo, y tiene que ser tratado como lo que es: un puntal de nuestra economía. Pero, al mismo tiempo, tenemos que ser conscientes de que el turismo no puede ser un elemento que genere distorsiones en la vida diaria del toledano.

Lo teníamos muy claro incluso desde antes de las elecciones, porque recuerdo que, hablando con el alcalde de este tema durante la elaboración del programa electoral, acordamos que teníamos que enfrentarnos a elaborar una normativa que compatibilizase el turismo con vivir en Toledo en el momento en que llegásemos al Gobierno.

Tomar la iniciativa y no mirar a otras administraciones.

Era evidente que tenía que ser una norma de competencia municipal que nos permitiese regular determinadas cuestiones vinculadas al sector turístico y que, al mismo tiempo, esa regulación sirviese para conciliar una de nuestras principales actividades económicas con la vida de Toledo. Sobre todo la vida del Casco, en este barrio que es tan importante no sólo para los que vivimos en él, sino para todo Toledo. Porque todos los toledanos, en algún momento del día o de la semana, suben al Casco histórico.

El Casco es un barrio y tiene unos 13.000 vecinos censados. ¿Se vive y se puede vivir como en un barrio?

Sí, es un barrio donde se vive, pero no podemos olvidar una realidad que es general. Creo que es responsabilidad de las circunstancias, de la sociedad, del momento. Es un barrio al que le ha sucedido lo mismo que sucede hoy en día en otras ciudades similares o incluso en los pueblos: los centros históricos, los centros antiguos, son dejados como lugar para vivir y la gente prefiere viviendas de otro tipo, casas de otro tipo, con jardín, etcétera.

También por las incomodidades que puede tener el vivir en un entorno como este. No podemos cambiar su fisonomía, no podemos convertir el Casco histórico en un barrio con 15 parques, 25 supermercados o tres centros médicos. Se trata de, con su fisonomía, conseguir que todo aquel que quiera vivir en él pueda hacerlo y, sobre todo, que el que vive aquí no se plantee irse. La convivencia con otro tipo de actividades -sea la turística, sea la hotelera, sea la que sea- debe ser factible y no provocar que tu vida sea peor que la que tiene otra persona en otro lugar, otro toledano en otro barrio.

¿Aprobará de manera definitiva la ordenanza en el Pleno de septiembre?

Sí, la ordenanza se aprueba definitivamente en el Pleno de septiembre. En este momento (la entrevista se realizó el miércoles 27) está en información pública durante todo el mes de agosto, con la finalidad de que todo aquel que quiera o que se sienta afectado pueda realizar las alegaciones pertinentes, que serán tenidas en cuenta.

Pero quiero destacar que esta ordenanza es el fruto de muchas reuniones y de muchas conversaciones con el sector. Antes de que existiese un texto, hubo encuentros con todo tipo de colectivos: con empresarios, con vecinos, con guías, con hosteleros, con restauradores, con comerciantes del Casco. Luego se elaboró un documento habiéndoles oído a todos y, finalmente, cuando ya había un texto, antes de que fuese a la comisión pertinente para la aprobación inicial, volví a tener una reunión con todos ellos para mostrarles la regulación que iba a contener.

Pero hay colectivos que se sienten abiertamente incómodos con el texto, por ejemplo los guías de free tour.

Yo sí les dije una cosa desde el primer momento: todos íbamos a tener que renunciar a algo. Las asociaciones de vecinos querían un barrio más tranquilo, mejor para todo el que vive en el Casco histórico, sin mucho jaleo, sin turistas. Los restauradores querían poder tener negocio en sus restaurantes. Los guías querían poder ir por toda la ciudad enseñándola a los grupos que vienen, en la forma en que se viene haciendo. Y al final, todos han renunciado a un poquito. Con independencia de que todos han mostrado su idea y de que su idea al 100 % no está plasmada en la ordenanza, les agradezco que hayan tenido comprensión.

¿Es imposible el acuerdo con los free tour? Ellos quieren seguir llevando sus paraguas de colores para ser identificados con facilidad.

Ellos no están de acuerdo en algunas cosas, pero yo tengo que volver a repetir que sobre esta cuestión nosotros no hemos regulado nada, solamente incluimos en la ordenanza que este tipo de turismo, el turismo guiado como free tour, tiene que cumplir la normativa de la Junta y las normas vigentes que hay en el Ayuntamiento en materia de publicidad, de movilidad, etcétera. Pero esto es algo que le exigimos a todos los guías oficiales también. Es verdad que este colectivo ha mostrado su preocupación porque cumplir estas normas que ya están en vigor -y que no son de esta ordenanza-, según ellos, podría perjudicarlos. Yo no lo entiendo así.

¿Qué alegaciones han recibido ya?

Por el momento solo tenemos dos alegaciones hechas en este mes que estamos en exposición pública, relacionadas con personas de empresas de free tour. En unos días podré decir cuántas se han presentado en total; puede que lleguen más en estos días.

¿Qué dicen esas alegaciones?

Como todavía estamos en periodo de información pública, prefiero no hablar de ellas. Sí digo que serán tenidas en cuenta y yo me reuniré con las personas o los colectivos que las hagan para explicarles un poco en qué aspecto su alegación no está planteada correctamente.

¿Cómo se va a perseguir o controlar que no lleven megáfonos, que no usen paraguas para atraer al turista, etcétera?

La ordenanza, aparte de contener una parte dispositiva, es decir, normas que hay que cumplir (por ejemplo, que no se usen altavoces, que los grupos de más de 30 no transiten por determinados espacios, que no se pueda parar en determinados cruces de la ciudad), lleva aparejado un sistema sancionador dentro de la propia ordenanza, que esto era algo que no existía y creo que es lo importante. Es decir, incorpora un sistema de sanciones, de control de cumplimiento y de sanción por el incumplimiento.

Entonces, todas las cuestiones que tratamos en la ordenanza están vinculadas a competencias municipales, por ejemplo cuando reducimos los grupos a 30 o menos en determinadas zonas por seguridad y movilidad. El Ayuntamiento no tiene competencia en materia de turismo, la tiene la comunidad autónoma, que es la que fija el número máximo de turistas en grupo, etcétera. Nosotros podemos regular o variar esta cantidad siempre y cuando lo hagamos sobre la base de normas que son de nuestra competencia. Y en este caso, es por una cuestión de seguridad y movilidad que en ciertas zonas hemos reducido el número de personas que puede componer el grupo para pasar, por ejemplo, por el pasaje de Balaguer o la plaza del Consistorio.

Al ser nuestra competencia, estará controlado por nuestra Policía Local. Serán ellos quienes se encargarán de iniciar el procedimiento sancionador si alguien no cumple con la normativa, como con cualquier otra ordenanza. Si ahora no se cumple con la ordenanza de publicidad o con la que sea de las que están en vigor, es la Policía Local la que tiene la potestad para controlar e iniciar la instrucción y el expediente sancionador. Y en el caso de los free tours, igual.

¿Habrá un refuerzo por parte de la Policía Local?

No, porque nuestro afán en realidad no es perjudicar a todos aquellos que de una u otra forma están vinculados al ejercicio de la actividad turística. Nuestra intención es controlar que las cosas se hacen bien, es decir, establecer unas reglas para que las cosas se hagan bien.

¿Esto significa que se ha hecho mal antes?

Sí puedo decir que hay determinadas actuaciones que se han llevado a cabo -no por un colectivo concreto, ni por hosteleros, ni por free tours, ni por guías oficiales- y no se han podido sancionar o no ha habido control porque no había una norma. Entonces, se han venido incumpliendo, sistemáticamente, algunas de las normas que están en vigor sin que haya habido un control sobre este incumplimiento.

Para nosotros es importante que, para conciliar y buscar el equilibrio entre el turismo y lo que es vivir en la ciudad de Toledo, vivir en el Casco histórico, existan una serie de normas que regulen el desarrollo de esa actividad turística.

¿Confía en que con este marco normativo se evitarán las malas prácticas?

No sé si la puesta en marcha de esta norma va a incentivar que se cumplan cosas que quizá no se han venido cumpliendo. Lo que sí sé es que, en este momento, el Ayuntamiento va a tener una herramienta para poder instruir expedientes sancionadores y sancionar. Esto es algo que no se había hecho hasta ahora.

¿Qué balance hace del turismo en Toledo actualmente? La oposición critica una bajada de pernoctaciones y alude a problemas de agenda cultural y al poco atractivo de sus iniciativas.

No todo vale y no se puede hacer oposición menoscabando los intereses de la ciudad o hablando mal de ella. Sí diré que en estos dos años la forma de ejercer la competencia de turismo ha dado un giro completo. Porque vivíamos en una política de 'Toledo no necesita venderse, Toledo no necesita promocionarse, Toledo se vende solo, Toledo no necesita infraestructuras turísticas...'. Y hemos pasado a una época en la que creemos que necesita una promoción adecuada, un impulso con acciones adecuadas e infraestructuras de carácter turístico.

¿En anteriores legislaturas no se promocionaba Toledo?

A todo aquel que quiera hacer una comparación, le preguntaría cuántas infraestructuras turísticas se hicieron en los pasados años y cuántas normativas en materia turística se ejecutaron; o cuántas acciones de promoción se hicieron y cuántas se han hecho en estos dos años. Lo mejor es que al final nosotros trabajamos, ya no para que nadie compare lo que hacemos con lo que hicieron los anteriores, sino para que a la ciudad le vaya mejor.

Defiendo que a la ciudad le va a ir mejor teniendo una ordenanza que regule la actividad turística; a la ciudad le va a ir mejor teniendo un centro de recepción de turistas en el Granadal con unas infraestructuras adecuadas, con baños, con un lugar de recepción, con unos jardines; nos va a ir mejor con puntos de información actualizados y de carácter telemático en varios puntos de la ciudad. A la ciudad le va a ir mejor en general.

Eliminaron el Patronato de Turismo y ahora crean el Consejo de Turismo. ¿Por qué?

Hasta ahora la gestión del turismo se venía haciendo por un patronato, que era un órgano externo al propio Ayuntamiento. A mí me parece, no solo un gran cambio, sino una apuesta real por el turismo, que el Patronato haya desaparecido para que el área de Turismo quede incluida, como cualquier otra área del Ayuntamiento, dentro de la gestión municipal. Es decir, que la gestión del turismo se haga con trabajadores municipales y desde el Ayuntamiento, no desde un organismo externo.

¿Qué hará el Consejo?

Es verdad que antes el Patronato de Turismo servía como núcleo para reunirte con los agentes del sector, y llevaba años en que no había reuniones. Por contra, en esta ordenanza incluimos un Consejo Local de Turismo, que tampoco existía y que me parece muy importante resaltar. En él tienen voz todas aquellas personas, agentes y colectivos que de una u otra forma participan en el sector turístico: desde asociaciones de vecinos, que antes no estaban en el patronato, hasta cualquier colectivo que se vea afectado, cuya vida dependa o crea que tiene algún interés en el sector.

Vemos necesario que determinadas cosas sean un proyecto de ciudad. Tener un Consejo Local me parece no solo dar participación a todos los que tienen interés en el turismo, sino tener un órgano interno que no existía, repito, en el que poder dialogar.

¿Cuándo se va a constituir? Hay entidades que se crean y luego no se convocan...

Se constituirá desde el momento en que esté aprobada la ordenanza. No sé qué ha sucedido en otros casos, pero entiendo que un órgano de este tipo es la herramienta más eficaz que tenemos para poder poner en marcha medidas e implementar políticas en materia de turismo, con lo que se reunirá, espero, muchas más voces.

Hablaba antes de que la ciudad necesita más infraestructuras. ¿Necesita también más hoteles, más restauración?

Es cierto que en estos años han crecido las pernoctaciones en Toledo y creo que es porque, efectivamente, estamos consiguiendo que la gente tenga interés no por venir a Toledo por la mañana e irse en cuatro horas, sino por pernoctar. Cuando tienes mucha demanda y poca oferta, los precios suben y sí vemos que quizá falta infraestructura hotelera en algunos momentos.

¿El parque temático Puy du Fou está beneficiando o perjudicando? ¿Cómo se pueden evaluar esos beneficios si existen?

El parque temático puede jugar un papel determinante en que las pernoctaciones hayan subido. Creo que es un estímulo con el espectáculo nocturno para pernoctar. Tenemos claro que Toledo es una ciudad para la que necesitas tres o cuatro días para visitar, incluido el parque.

¿Crece la estancia media?

En los últimos años ha crecido. Si cogemos como referencia un año prepandemia, antes del 2019, y lo comparamos con el 2024, las pernoctaciones han crecido más de un 18 %. Como he dicho, el parque tiene mucho que ver, pero también la forma de vender Toledo y nuestro discurso, que es completamente nuevo. Antes Toledo no se vendía.

Por otro lado, el alquiler en el Casco Histórico está subiendo sustancialmente, ¿es algo global en la ciudad y en el país o algo concreto por los pisos turísticos?

Es evidente que los alquileres han subido en todos sitios. En el Casco pueden haber subido, pero creo que es más por una situación de mercado. No cabe duda de que los pisos turísticos son uno de los elementos que ha hecho que los precios suban, pero creo que existen otros, como la disponibilidad de vivienda. La cuestión es: ¿cuántos pisos en el Casco están adecuados para que pueda vivir una familia? ¿Cuántos tienen tres dormitorios, una plaza de garaje y un ascensor?

¿Cuándo estarán listas las cinco viviendas del Corral de Don Diego?

Estamos en proceso, ahora las están equipando. Se acaban de adquirir las cocinas y los baños porque, como van a ser viviendas en alquiler, por ley tienen que venir equipadas con unos mínimos. Nuestra idea, como ya anunció el alcalde Carlos Velázquez, es que pueda haber gente viviendo a final de año o principios del año próximo.

¿Están ya las bases para la adjudicación?

Estamos trabajando en las bases.

¿Qué criterios se barajan?

Estamos elaborándolas, no puedo anticipar mucho, pero no podemos apartarnos de los criterios que está utilizando, por ejemplo, la comunidad autónoma. Serán unos criterios estándares que se utilizan en todos sitios para la adjudicación de vivienda en régimen de alquiler. Pero tendrán que tener algún elemento diferente, porque los pisos están en un sitio muy particular. Por ejemplo, la propia plaza del Corral de Don Diego es un lugar público que alberga espectáculos, así que tendremos que marcar en las bases que todo aquel que concurra tiene que saber y asumir eso, o que no podrá poner cuerdas de ropa en los balcones. Pero en lo importante, que son los aspectos de adjudicación por ingresos de renta, colectivos, etcétera, el referente tendrá que ser la comunidad autónoma.

¿Hay algún proyecto para los bajos de este edificio?

El origen de esos terrenos es una propiedad particular. Entonces, el proyecto para los locales lo tendrán que determinar ellas, las propietarias.

¿Pero conocen si hay proyectos?

Entiendo que habrá muchas actividades interesadas en implantarse en esta plaza, pero esto es algo que deciden ellas.

Hablando de ese espacio, ¿la gestión de las actividades del Salón Rico la ejecutará directamente el Ayuntamiento o el Consorcio de Toledo?

El Salón Rico, después de la restauración, es un espacio que gestiona el Ayuntamiento en lo que es la plaza pública del Corral de Don Diego, pero el edificio histórico del propio Salón Rico se gestiona de manera coordinada entre el Consorcio y el Ayuntamiento.

En materia de vivienda, ¿qué otros proyectos importantes se desarrollan desde el gobierno local?

Tenemos varias cosas. Una es la promoción de viviendas de Santa Bárbara, en un terreno municipal sobre el que ya había aprobado un plan de actuación urbanístico. Está en fase de impugnación en la Junta para poder empezar. Estamos pendientes también de otro terreno en el propio barrio de Santa Bárbara, de los terrenos de Palomares, que es nuestro, pero del que queremos adquirir otro colindante. La realidad es que el Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), llevaba más de una década sin construir ni una sola vivienda. En esta legislatura, nuestro objetivo era poner en marcha este organismo y dotarlo de los medios suficientes para que pudiese empezar a hacer promociones en la ciudad.

¿Qué balance general hace de lo que llevamos de legislatura?

Es muy positivo porque me parece que hemos empezado un ciclo en la ciudad con un proyecto claro. Se han puesto en marcha muchos proyectos que están en fase de ejecución y otros que verán la luz en los próximos tiempos. Creo que claramente apuestan por la mejora de Toledo en cada uno de los ámbitos. Mi valoración no solo es positiva por lo que corresponde al gobierno municipal, sino que creo que es positiva para la ciudad de Toledo, que dentro de cuatro años estará muchísimo mejor que como se encontraba cuando llegamos.

Se le ha criticado directamente desde la oposición por no posicionarse en materia de feminismo o derechos LGTBI, asuntos fuera de sus competencias de gestión.

Yo también he sido oposición y nunca he enfocado la crítica hacia las personas, sino hacia la gestión. Cada uno hace la oposición como quiere, insisto que yo nunca haré críticas personales. Lo que sí les pediría es que no me utilicen a mí para perjudicar la imagen de la ciudad. Pareciera que tenemos una oposición a la que no le importa Toledo, y lo sé porque parte de esa oposición ha estado gobernando durante ocho años, y han sido años de parón. Les pido respeto a la ciudad.

¿Cómo son las relaciones con Vox? ¿Se siente cómodo?

Las relaciones con el grupo municipal con el que gobernamos son cordiales. Cada uno tenemos nuestras áreas, debatimos entre nosotros y tenemos que llegar a entendimientos, siempre sin rebasar nuestros principios programáticos. Si hubiese una oposición constructiva también se podrían alcanzar acuerdos. El problema es que tenemos una oposición que no es constructiva, sino destructiva.

"Las relaciones con el grupo municipal con el que gobernamos son cordiales. Si hubiese una oposición constructiva también se podría llegar a acuerdos. El problema es que tenemos una oposición que no es constructiva, sino destructiva"

¿Entiende la eliminación de la Concejalía de Igualdad?

Puedo dar mi opinión personal, pero pertenezco a un equipo de gobierno. Llevo años trabajando en el ámbito de la igualdad. La igualdad es algo transversal, se trabaja con hechos, no con manifestaciones o críticas. Me parece que abanderar ser un partido de la igualdad, con determinados hechos desde la oposición, es una falsedad. Cada día de mi vida trabajo para que la igualdad sea algo real, porque así me educaron.

No creo que lo importante sea que exista un nombre propio en una Concejalía para trabajar en la igualdad, porque eso es un desprecio a mucha gente que ya trabajaba por estas cuestiones antes de que se pusiese de moda. Lo importante es el trabajo que se hace, y eso lo demuestra día a día mi compañera Marisol Illescas (concejala de Servicios Sociales).

¿Le parece acertado no colocar la bandera LGTBI en el Ayuntamiento?

En ese ámbito no se trabaja desde el postureo de poner una bandera o no. Igual que en la igualdad, se trabaja con hechos y acciones diarias. Si la oposición encuentra que la mejor forma de hacer oposición es hacer críticas personales o de grupo hacia este tipo de decisiones, me parece bien. Pero se llegó al consenso de que en el Ayuntamiento solo se colgaban enseñas o banderas si existía un acuerdo común de todos los grupos. Y cuando existe un único grupo que no está de acuerdo, pues no se pone.

¿Qué les dicen sus encuestas de cara a la próxima precampaña electoral?

Más que de encuestas, hablaría de sensaciones porque los sondeos son la foto fija de un día. Pero sí puedo hablar de que voy por la calle y la gente, con independencia de que siempre encuentro al que me dice "oye, hay un bache", también me dicen: "qué bien lo estáis haciendo" o "es verdad, Toledo no se vende solo". Y sobre el turismo: "qué bien que por primera vez alguien ha puesto la cara para hacer una norma". Todo lo que escucho en la calle hace que las sensaciones sean buenas. Pero creo que no hay mejor encuesta que trabajar hasta el último día. Lo importante es lo que tú dejas en la ciudad.

¿Se va a mantener en las listas de Carlos Velázquez?

Esa es una decisión que no tomo yo (risas). Eso se lo tendría que preguntar a Carlos Velázquez.

¿Pero le apetecería seguir cuatro años más y cerrar un ciclo?

La vida es complicada y todos pasamos por diferentes etapas. Igual que le he dicho que eso se lo tendría que preguntar a él, yo tendría que verme dentro de dos años, en mis circunstancias, para ver cuál es mi decisión.

Las relaciones con la Junta parecen ser mejores que en la anterior legislatura, pese a la diferencia de color político.

Hablaba hace un momento de que lo importante son los hechos. Las administraciones se tienen que entender, porque nuestro cometido es beneficiar la vida de los ciudadanos. Puedes tener diferencias de ideología, pero si tienes claro que Toledo está por delante de un partido, al final remas en el mismo sentido. Ciertamente, intentamos ir de la mano de la Junta en todos aquellos temas que son importantes para la ciudad, igual que la Junta intenta ir de la mano del Ayuntamiento.

Hay unión en la postura del AVE Madrid-Lisboa. ¿No sabemos nada de las alegaciones?

Creo que es inevitable que para un proyecto tan importante como el AVE Madrid-Lisboa, todas las administraciones implicadas estén de acuerdo o tengan un punto de referencia común. Y repito, por nosotros no va a ser.

Han acusado a la anterior alcaldesa y actual delegada del Gobierno, Milagros Tolón, de frenar proyectos como el tercer carril. ¿Es la culpable?

Lo que nos parece raro es que un proyecto que ella misma anunció cuando fue alcaldesa y que dijo que iba a estar ejecutado en un tiempo razonable, un proyecto que está aprobado, después de tantos años siga sin ejecutarse. ¿Qué ha cambiado en Toledo para que algo que se iba a ejecutar en un tiempo breve, dos años después, siga parado? Lo único que ha cambiado es que quien prometió que se iba a hacer, ahora no está gobernando en el Ayuntamiento, y sí que es la representante del Gobierno, que es quien no está ejecutando esta obra. Ella tendría que dar explicaciones.

¿Milagros Tolón está desbloqueando temas importantes para Toledo?

Un delegado del Gobierno tiene que ser una persona de consenso y de buena relación entre administraciones. No entro en el trabajo que está haciendo ella.

¿Volverá a ser candidata a la Alcaldía?

No tengo ni idea y no me preocupa, por supuesto.

También tiene una labor intensa como diputado en el Congreso de los Diputados. ¿Es compatible?

Sí, es compatible. No soy el único concejal en el Congreso, hay alcaldes y concejales de muchas ciudades. En mi caso, es sencillo porque Toledo está muy pegada a Madrid, lo que hace que no tenga un problema de movilidad. Y es verdad que trabajo mucho porque hay que echar muchas horas para poder sacar adelante proyectos en un sitio y en otro. Le digo que ambas labores son igual de interesantes, pero me tira mucho Toledo, mi ciudad, y las competencias que ejerzo aquí.