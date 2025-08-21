Un pueblo de Toledo estalla contra una compañía de telefonía: "Nos quedamos sin cobertura cada vez que llueve"

El Ayuntamiento de La Estrella (Toledo) ha arremetido contra Movistar, afirmando que tiene "abandonados a los habitantes del pueblo". La alcaldesa, Mónica González, ha denunciado que el municipio lleva años padeciendo cortes de cobertura, cada vez que llueve.

"Estos fallos no se resuelven en cuestión de horas, sino que hemos llegado a permanecer hasta semanas completas incomunicados, sin teléfono ni Internet. Todo ello por la negativa de la compañía a instalar un simple dispositivo, cuyo coste no alcanza los 600 euros, que permitiría que el sistema se rearmase de manera automática", ha lamentado.

Sin embargo, los vecinos están teniendo que subir a una infraestructura, exponiéndose a riesgos innecesarios para restablecer el servicio. "La seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas no puede depender de la dejadez de una empresa que se lucra con nuestros contratos", ha afirmado.

"Respeto"

La regidora explica que pese a ser un pueblo pequeño, "no está justificado que los vecinos de La Estrella sean tratados como ciudadanos de segunda".

"Exigimos el mismo respeto y las mismas garantías que cualquier otro lugar de nuestro país. No se trata de favores, sino de derechos básicos: el derecho a la comunicación, a la seguridad y a la igualdad de trato", ha expresado.

"No podemos seguir siendo el pueblo olvidado por las grandes empresas. Queremos soluciones inmediatas, porque la paciencia de nuestros vecinos y vecinas se ha agotado", ha sentenciado.