Fumigan en los baños de la estación de tren de Toledo tras el episodio de cucarachas y suciedad: "Es inaceptable"

Estado de uno de los aseos con contenedores higiénicos acumulados y papel en el suelo, la mañana de este miércoles.

Operarios han fumigado esta mañana los baños de la estación de tren de Toledo, en el barrio de Santa Bárbara, según informan a El ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM trabajadores del edificio.

La empresa de mantenimiento ha adoptado medidas de desinsectación y limpieza tras el episodio de nidos de cucarachas, suciedad y chorros de agua brotando del servicio de mujeres, tras la denuncia de una usuaria en redes sociales este martes.

Esta situación de insalubridad ha provocado el cierre del aseo femenino, de cuya puerta cuelga el cartel del 'fuera de servicio', tal y como ha podido comprobar este medio.

El baño para personas con discapacidad está averiado y acumula papeleras sucias de higiene femenina y papeles en el suelo. "Es imposible usarlo así", denuncian.

No se trata de un hecho aislado, comentan en la cafetería del edificio, quienes se quejan de las condiciones que se encuentran los "miles de turistas" que pasan a diario por las instalaciones. "No ponen quejas porque vienen de vacaciones, pero deberían".

El baño de mujeres de la estación fuera de servicio.

'Atascado' es el cartel que cuelga en otra de las instalaciones.

Urinarios rotos.

Turistas y trabajadores

No solo visitantes, también son numerosos los vecinos de Toledo que se desplazan en tren a diario a Madrid para trabajar. "Es de locos lo que vivimos día sí y día también", manifiesta a este medio uno de los afectados. "Limpian a las once de la mañana y ya".

El portavoz de la Asociación de Usuarios de Ferrocarril de Toledo, Javier Esquinas, es contundente: "Lo que hemos visto es inaceptable. No se resuelve limpiando dos o tres veces más. Si hay cucarachas hay que desinfectar y desinsectar con una empresa especializada", denuncia.

En las imágenes de denuncia, que según la autora del vídeo se grabaron a las 16:35 horas de este martes, se podía observar un nido de cucarachas debajo de uno de los lavabos, subiendo por las paredes, y el agua saliendo a chorros en el otro lavabo y en el inodoro.

Este medio se ha puesto en contacto con Adif, la entidad responsable en España de la gestión y mantenimiento de las estaciones de tren, sin obtener por el momento respuesta.

La estación de tren de Toledo es una joya arquitectónica de estilo neomudéjar, declarada Bien de Interés Cultural e inaugurada en 1919.

El Avant Madrid-Toledo ronda los dos millones de usuarios al año y una media de más de 40.000 viajeros semanales, según los datos ofrecidos por Renfe.