Antonio Cañizares, en una imagen de archivo.

Antonio Cañizares, en una imagen de archivo. Manuel Bruque Efe

Toledo

El cardenal Cañizares recibe el alta hospitalaria y ya se encuentra en su residencia habitual tras 13 días ingresado

El arzobispo de Toledo entre 2002 y 2008 seguirá recibiendo "la atención médica que necesita" en su domicilio.

Isabel G. Villota
Publicada
Actualizada

El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia, ha recibido este martes el alta hospitalaria tras una mejora en su estado de salud y ya se encuentra en su residencia habitual, según han informado a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM desde el Arzobispado de Valencia.

El arzobispo de Toledo entre 2002 y 2008 seguirá recibiendo "la atención médica que necesita" en su domicilio.

Desde el Arzobispado agradecen "las oraciones y muestras de afecto recibidas. Les pedimos que continúen orando por su plena recuperación".

Antonio Cañizares, de 79 años de edad, fue hospitalizado debido a su "delicado estado de salud" el pasado 7 de agosto.