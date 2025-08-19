El cardenal Cañizares recibe el alta hospitalaria y ya se encuentra en su residencia habitual tras 13 días ingresado
El arzobispo de Toledo entre 2002 y 2008 seguirá recibiendo "la atención médica que necesita" en su domicilio.
El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia, ha recibido este martes el alta hospitalaria tras una mejora en su estado de salud y ya se encuentra en su residencia habitual, según han informado a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM desde el Arzobispado de Valencia.
Desde el Arzobispado agradecen "las oraciones y muestras de afecto recibidas. Les pedimos que continúen orando por su plena recuperación".
Antonio Cañizares, de 79 años de edad, fue hospitalizado debido a su "delicado estado de salud" el pasado 7 de agosto.