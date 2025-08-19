El alcalde de Noblejas continuará su huelga de hambre y reta a Page: "No tengo miedo, llevo 42 años en esto"

El alcalde socialista de la localidad toledana de Noblejas, Agustín Jiménez continuará con su huelga de hambre para reclamar al Gobierno de Castilla-La Mancha la construcción de un instituto de Educación Secundaria en su municipio.

"No tengo miedo, llevo 42 años en esto, tengo 76 años y menos dinero que cuando empecé", así lo ha manifestado en una rueda de prensa celebrada este martes en el Ayuntamiento de Noblejas donde ha asegurado que "las mentiras de la Junta no van a amedrentarme".

El pasado 11 de agosto, el regidor noblejano publicaba una carta remitida directamente al presidente autonómico, Emiliano García-Page, donde denunciaba que el ejecutivo autonómico "le prometió" la obra en el año 2007.

Como señal de protesta, decidió iniciar ayer una huelga de hambre que, a su parecer, "es una llamada de atención de que no se puede engañar a la gente", ha afirmado este martes.

La portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, le instó este lunes a reconsiderar su postura alegando que su huelga "no puede ser nunca la fórmula para conseguir infraestructuras". Agustín le ha respondido señalando que "esto no es un canto de cisne ni una ocurrencia porque Page ha castigado a mi pueblo", ha resaltado.

Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas, este lunes en el Ayuntamiento de Noblejas.

Padilla explicó que el alcalde ya sabía que "la Consejería de Educación decidió ya hace tiempo" construir este instituto en el municipio toledano de Ocaña "por las necesidades del alumnado". Sin embargo, para el regidor la Junta ha empleado "los mismos criterios" para plantear el centro educativo en Noblejas como para trasladarlo a Ocaña.

Agustín se ha mostrado dispuesto a dialogar y ha ofrecido una alternativa donde el ayuntamiento costee las obras del instituto en Noblejas. Al respecto, ha mantenido un encuentro con el vicepresidente de las Cortes, Santiago Lucas-Torres (PP) quien le ha prometido llevar al parlamento regional una iniciativa para instalar ese centro educativo en Noblejas.

No es la primera huelga de hambre

En cuanto a su estado de salud, ha confesado que se encuentra bien, aunque "iré a menos con el paso de los días". Está siendo monitoreado por un médico y está "completamente arropado" por sus concejales, según ha subrayado.

No es la primera huelga de hambre para Agustín Jiménez, ya que protagonizó otra hace 13 años junto al alcalde de Villahermosa, Isidro Villamayor, para protestar por los impagos del Gobierno regional de la 'popular' María Dolores de Cospedal.

"Seguiré adelante para que mis vecinos el día de mañana me miren con cariño por haber defendido sus intereses". Si finalmente la Junta decide que el instituto no esté en Noblejas, el regidor ha asegurado que "en las próximas elecciones recomendaré a mis vecinos que voten en blanco antes de que den su confianza al PSOE" porque "no lo merecen", ha sentenciado.