Alerta por aire contaminado en Toledo: la Junta recomienda limitar el tiempo en el exterior

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha alertado de la mala calidad del aire en Toledo debido a que se ha superado el umbral de información a la población por material particulado (PM10).

Por ello, la Junta ha recomendado a las personas con problemas respiratorios, ancianos y niños que no pasen largos periodos de tiempo al aire libre. Además, se aconseja limitar la realización de esfuerzos físicos prolongados en el exterior.

Asimismo, en las viviendas se debe limitar el tiempo de ventilación, especialmente durante las horas de mayor concentración de partículas, y mantener las ventanas cerradas si se percibe polvo en suspensión o mala calidad del aire.

¿Qué son las PM10?

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, las PM10 son aquellas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera y cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 µm (1 micrómetro corresponde a la milésima parte de 1 milímetro).

Están formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados, entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín) y se caracterizan por poseer un pH básico debido a la combustión no controlada de materiales.

Las fuentes de emisión de estas partículas pueden ser móviles o estacionarias, y un 77,9 por ciento de la cantidad total emitida de PM10 procede del polvo resuspendido existente en la atmósfera.