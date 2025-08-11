Cortes de tráfico en el barrio de Polígono por obras de mejora en la red de agua: Estos son los puntos afectados

Las próximas semanas se prevén cortes de tráfico puntuales en diferentes puntos del barrio de Santa María de Benquerencia, en Toledo, por obras de abastecimiento de agua y alcantarillado.

El Ayuntamiento de Toledo ha informado de que los trabajos afectan, hasta el miércoles, a la Avenida río Guadarrama en el tramo comprendido entre la calle río Mesa y la avenida río Boladiez, en el lateral de números impares.

Estos días, las líneas de autobuses urbanos 62 y 94, circularán por las calles aledañas bordeando las obras y anulándose dos paradas de la Avenida río Guadarrama.

Las obras afectarán al lateral de los números pares de la Avenida río Guadarrama, entre río Boladiez y Río Mesa los días 14, 18 y 19 de agosto.

El corte de tráfico se realizará a la altura del número 36 de la Avenida río Boladiez, desviándose el tráfico por la vía de estacionamiento los días 20,21 y 22 de agosto.

Mientras tanto, los días 25, 26 y 27 de agosto, se corta a tráfico la Avenida Boladiez sentido Cascajoso a la altura de la glorieta con avenida Guadarrama.

El corte de tráfico afectará a la avenida Río Boladiez, a la altura del número 37, sentido Toledo centro los días 18 y 29 de agosto.

Acceso a residentes permitido

Cada día, al finalizar los trabajos, la zona de obras quedará señalizada convenientemente y se habilitará la circulación de vehículos en uno de los dos carriles. Durante la ejecución de las obras se permitirá el acceso a los residentes.