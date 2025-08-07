Mujeres Progresistas acusa al concejal Rubén Lozano de aversión a las mujeres y él se defiende: "No soy un misógino"

Acusaciones cruzadas y un hilo de Facebook han servido la polémica en Toledo. La Asociación de Mujeres Progresistas de la ciudad ha acusado al concejal de Medio Ambiente y Río Tajo, Rubén Lozano, de aversión a las mujeres tras un comentario "sexista" publicado en sus redes sociales.

"La misoginia no puede tener cabida ni en la política ni en las administraciones públicas", recalcan. Él se defiende con contundencia: "No soy un misógino".

El edil PP y el PSOE local se enzarzaban por cuestiones de ámbito nacional y municipal. Lozano calificó como "una bola" el anuncio de la concesión de 24,5 millones de euros del Gobierno de España en incentivos para ocho proyectos empresariales de la región efectuado por la delegada Milagros Tolón. El PSOE de Toledo respondió con la "plaga de ratas" en la ciudad. Y así un intercambio con varias idas y vueltas.

WhatsApp Image 2025-08-07 at 18.00.18

Publicación en Facebook de Rubén Lozano.

"Corro y hago deporte desde niño y ni la política ni sus críticas me van a quitar de hacerlo. Ustedes quizás son más de llegar sola y borracha", replicó Lozano, quien lamenta las "infundadas y reiteradas críticas" de los socialistas por su "gira" por las carreras populares del país.

La Asociación de Mujeres Progresistas de Toledo considera este comentario una "forma de descalificar" a personas críticas con su ideología y el "tono ofensivo y sexista" de estas palabras. "Busca ridiculizar y banalizar una campaña institucional cuyo objetivo era visibilizar el problema de las agresiones sexuales que sufren las mujeres, especialmente en contextos de ocio nocturno y festividades", censuran.

"Patrón institucional" del PP y Vox.

El colectivo considera que "convertir ese lema en burla no solo es profundamente irresponsable, sino que atenta directamente contra la seguridad y la protección de las mujeres, enviando un mensaje que normaliza la violencia sexual y culpabiliza a las víctimas".

La entidad añade que este "ataque" forma parte de un "patrón institucional" promovido por el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Toledo (PP y Vox) como la eliminación de la Concejalía de Igualdad o la ausencia de unanimidad y unidad el 25-N.

El concejal Rubén Lozano sostiene que "únicamente empleé una expresión muy utilizada por la izquierda, que no es mía, en un contexto entendible y como respuesta a las constantes críticas ridículas" del PSOE local.

"No soy misógino y mi vida lo ha demostrado y tampoco entiendo la obsesión con mi afición al deporte", subraya el edil. "Yo no me dedico a tomar cañas. Poco dinero ganarán las empresas cerveceras conmigo. Es verdad que soy más de hacer deporte", concluye.