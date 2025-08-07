La colaboración ciudadana frustra dos posibles robos en viviendas en Toledo: "Hay que llamar rápido a la Policía"

El verano es una época especialmente sensible para los robos en domicilios. Nuestras viviendas son más vulnerables en vacaciones. En Toledo, la colaboración ciudadana y el dispositivo especial de prevención de la Policía Nacional han sido clave para frustrar dos posibles sucesos en menos de un mes. Uno de ellos ocurrido esta semana en el barrio del Polígono y otro en la urbanización de Montesión en julio.

Así lo indican desde la Policía Nacional de la capital de Castilla-La Mancha con un mensaje claro a la ciudadanía: "Hay que llamar si hay sospechas".

La madrugada del martes, dos personas fueron detenidas en las inmediaciones de la calle Río Fresnedoso en el Polígono tras acceder sospechosamente a dos bloques de pisos. Fue a la 1:45 horas de la mañana. Un vecino llamó inmediatamente a la Policía y tres patrullas se personaron en el lugar de los hechos.

Los individuos estaban indocumentados, por lo que fueron trasladados a la comisaría de Toledo, donde se les identificó. Los agentes también registraron el vehículo en el que viajaban. Al no encontrar indicios de robo, tras inspeccionar todas las viviendas del portal por si hubiesen marcado las puertas, quedaron en libertad.

No eran vecinos de la zona y la hora y la conducta de ambos hicieron saltar las alarmas de un vecino, que dio inmediatamente el aviso. "Es muy importante actuar con rapidez porque evita sucesos", explican desde la Policía Nacional.

Algo similar ocurrió la madrugada del 8 de julio en la urbanización de chalés de Montesión. En esta ocasión los detenidos fueron cuatro veinteañeros. De nuevo, la diligencia de las patrullas del dispositivo de prevención de robos y la alerta vecinal evitaron el suceso.

Destornilladores, linternas...

Los agentes inspeccionaron el vehículo donde viajaban y comprobaron que en el maletero portaban útiles para el robo, sin hallar ningún domicilio forzado, y la placa de la matrícula era falsa. "Llevaban destornilladores, alicates y linternas, pero sin otras evidencias", apuntan. Se les imputó un delito de falsedad documental.

La Policía Nacional insiste en llamar al 091 ante cualquier señal de sospecha. La intervención rápida puede evitar que el robo llegue a consumarse y facilita a las fuerzas de seguridad la investigación si se produce.