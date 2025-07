"El sol funde hasta las tapas de los coches": turistas y vecinos estallan contra el calor sofocante de Toledo

En Toledo hace calor. Mucho calor. Un calor tan seco y extremo que basta con bajar a la calle en pleno mes de julio para que el asfalto parezca arder. No lo dicen solo los termómetros. Lo cuentan, entre bromas y resignación, miles de toledanos que estos días han hecho viral en TikTok una imagen que lo resume todo.

El usuario Adrián Checa Vaquero compartió hace unos días una foto que muestra el paisaje volcánico de Mordor -el reino de fuego de El Señor de los Anillos- acompañado de una señal de tráfico en la que pone "N-401 Toledo". Bajo ella, la frase que ya es casi un lema local: "Bienvenidos a Toledor: donde el sol funde las tapas del coche".

La publicación acumula cerca de 50.000 me gusta y un aluvión de comentarios que combinan humor e ironía. "Vivo en Toledo y confirmo que aquí nos derretimos", dice un usuario. Otro lo define como "la sartén de España", mientras uno más reconoce que "he desayunado huevos hechos en el patio de mi casa".

No faltan las comparaciones épicas: "Ni la piedra del Rey León estaba más caliente que un banco en Toledo a las 4 de la tarde" o "Saurom ha salido a tomar el fresco y ha tenido que meter la silla".

Incluso desde Andalucía llegan comentarios cargados de respeto: "Tengo compañeros de Sevilla que trabajan en Toledo y no se atreven a decir dónde hace más calor".

"Es difícil estar aquí"

El humor no esconde, eso sí, una realidad que cada verano se hace más insoportable. "Llevo 42 años en Toledo y es difícil estar. Lo siento mucho por quien no tiene aire acondicionado y no puede descansar ni dormir", confiesa otro usuario.

Mientras tanto, en la plaza de Zocodover, explica alguien, "te peleas con una paloma por un poco de sombra". "Te pides una cerveza helada y a los 20 segundos ya está caliente", asegura.

Entre memes, chistes y fotos de "Toledor", los vecinos afrontan el verano con el mejor remedio que conocen contra las altas temperaturas: reírse aunque sea sudando.