Pedro Luis, el novillero peruano que vive en Toledo y debutará en Las Ventas: "Un sueño me trajo a España"

Cumplir el sueño de tu infancia es algo que muy pocos pueden alcanzar. Sin embargo, el novillero de 24 años Pedro Luis Pérez Meza, natural de Chorrillos - Lima (Perú), se prepara para debutar el próximo 3 de julio en la plaza de toros más importante del mundo, Las Ventas.

Desde el año 2022, el joven matador peruano vive en la finca 'La Mella' ubicada en Oropesa (Toledo) que es propiedad de su maestro Jesús 'Morenito de Aranda'.

"Desde pequeño he jugado a ser torero y ese sueño de niño me impulsó a dejarlo todo y me trajo a España", cuenta el propio Pedro Luis en declaraciones a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM.

Pedro Luis entrenando en su finca de Toledo

De Perú a Toledo

Pedro Luis inició su camino profesional en la tauromaquia en el año 2019 cuando debutó en público en Torokuna (Perú). Desde entonces, su nobleza ha triunfado en grandes escenarios de Francia y España.

En su tierra natal conoció a 'Morenito de Aranda' quien le tendió la mano y le ofreció mudarse a su finca de Toledo. "Decidí cruzar el Atlántico y asentarme en tierras toledanas porque Castilla-La Mancha es una tierra ganadera y con una grandiosa afición".

Desde entonces, Toledo se ha convertido en su centro de vida y preparación. "Este lugar me ha aportado muchísimo en cuanto a la verdad de la profesión y en la vida. A ser mejor ser humano antes que torero".

Su vida en el campo

Cuando no hay festejo, Pedro Luis vive como un hombre de campo. "Me levanto por las mañanas, entreno de salón y luego atiendo a los animales. La preparación mental al final es la más importante. Un ser humano feliz y tranquilo puede con todo".

Pedro Luis junto a Andrés Roca Rey Julie Brouqueyre

El ejemplo de Roca Rey

Hijo de matador de toros retirado, Pedro Luis respira cultura de toros desde la cuna. "Mi padre me inculcó esta profesión con mucha verdad y responsabilidad". En cuanto a sus referentes, el novillero peruano destaca por cercanía y ejemplo a Andrés Roca Rey.

"Sin lugar a duda, el maestro Andrés es uno de mis más grandes ejemplos como ser humano y como torero. Ha abierto una gran visión hacia mi país y es un referente importante para nuestra patria", afirma emocionado.

Auge de la tauromaquia en Perú

Perú se ha erigido como uno de los principales destinos de la tauromaquia a nivel mundial. Los festejos taurinos gozan de gran popularidad en ciudades como Lima y provincias como Chota y Coracora.

A este respecto, Pedro Luis considera que en su país "siempre hubo una tauromaquia muy arraigada. Hoy hay más visibilidad gracias a Roca Rey y a las oportunidades que se dan a toreros de fuera".

Sobre las dificultades para hacerse un hueco en los más alto del escalafón taurino Pedro Luis ha puesto en valor el circuito de las novilladas. "Es la mejor manera de demostrar cada uno su concepto y poder llegar lo más lejos posible. Trae novedad y sobre todo nos dan a conocer".

El 2024 estuvo cargado de éxitos para el joven novillero de 24 años y este 2025 pisará por primera vez el ruedo de Las Ventas. "Es la plaza que todo el que empieza a querer ser torero anhela pisar".

Más allá de su debut en Madrid, Pedro Luis tiene claro que quiere seguir creciendo y tiene puesta su mirada en otros escenarios. "Me encantaría torear en Nimes, Valladolid o Santander, son plazas con un encanto especial". concluye.