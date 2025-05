La arena de la 'playa' del Tajo en Toledo no está contaminada pero el Ayuntamiento repetirá los análisis

Los análisis llevados a cabo por el Ayuntamiento de Toledo en la arena de la 'playa' que se formó en la zona de la Cornisa tras la crecida del Tajo y los desembalses aguas arriba no contienen ningún parámetro anómalo que indique que la arena está contaminada, no obstante, el Gobierno municipal ha pedido al laboratorio que repita la analítica al no ser concluyente.

Las intensas lluvias registradas por la borrasca Jana el pasado mes de marzo provocaron un excepcional aumento del caudal del río Tajo a su paso por Toledo. La crecida por lluvias y los desembalses aguas arriba anegaron varios tramos de la senda ecológica y con ello emergió en la zona de la Cornisa la ‘playa’ denominada popularmente 'Tenerías'. Ante este nuevo atractivo para la ciudad, los toledanos comenzaron a darle uso pero el Ayuntamiento no lo consideró "prudente" hasta conocer qué contenía esa arena y solicitó a un laboratorio independiente analizar el agua del río y los sedimentos de la tierra.

El concejal del Río Tajo, Rubén Lozano, ha asegurado este lunes durante su participación en la II jornada 'Turismo Sostenible’ II Conversaciones' organizada por toledodiario.es que no hay "ningún problema" con los arenales, que los sedimentos de esta 'playa' son de granito, y aunque las primeras pruebas indican que no existe contaminación, el Ayuntamiento de Toledo quiere tener "la garantía de que sea saludable" para poder ofrecer en esa 'playa' servicios deportivos y de ocio, por ello el segundo análisis solicitado.

Para el edil, este nuevo espacio "es un regalo del río" para la capital y uno "de los muchos encantos" que ofrece a toledanos y visitantes tal y como se pudo comprobar con el uso que los vecinos hicieron de la zona y que según ha dicho Lozano, generó "un exceso de confianza".

También ha recordado de nuevo que la prohibición del baño en el río lleva vigente 53 años, por lo que ha instado a la ciudadanía a no bañarse en la ribera, ya que el agua sí que está contaminada, ha recogido este lunes la agencia EFE.

Agua contaminada

En este sentido, EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM ya adelantó en su momento que los analísis del agua registraron “elevadas concentraciones de parámetros microbiológicos y químicos”. Los microbiológicos revelaban en el informe que el agua del Tajo tiene presencia de “coliformes totales, E-Coli y enterococos intestinales”, con "graves implicaciones para la salud pública".

El contacto con estos microorganismos “puede causar diversas enfermedades que van desde infecciones gastrointestinales a otras más graves, sobre todo en población vulnerable”, revelaba el informe. También tienen consecuencias negativas para el medio ambiente.

De los análisis químicos, por su parte, se extrajo la presencia de “niveles elevados de aluminio y hierro” que tienen afecciones a la salud similares a las descritas para el análisis microbiológico. El resto de los elementos analizados se encontraron dentro de los parámetros y los límites establecidos por la legislación en relación con la calidad que debe tener el agua.

Por otro lado, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez manifestó su intención de conservar el espacio natural para la ciudad. La playa se quedaría, por tanto, para uso y disfrute de los ciudadanos si bien el Gobierno municipal no tiene aún definido qué hará con el espacio en el que, por el momento, hay instalada una ducha, elemento que formaba parte de una mejora que el Ayuntamiento llevaba a cabo en la senda cuando la borrasca Jana anegó la zona, incluida la peana que sostiene esta ducha.